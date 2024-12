Giovanni Allevi: la battaglia contro il tumore e il ritorno alla musica

Giovanni Allevi, compositore di fama internazionale, prosegue la sua coraggiosa lotta contro il mieloma multiplo, diagnosticato nel 2022. Attraverso i social, il musicista condivide la sua quotidianità, fatta di sfide e speranza. In un recente post, ha pubblicato un selfie accompagnato da parole toccanti: "Ci sono 0 gradi stamattina a Milano eppure io cammino, cammino, cammino. Non voglio darla vinta al dolore. Per ora siamo pari! Intanto nella mente dirigo il mio concerto per violoncello, che sta venendo alla luce. Anche se le cose non vanno per il verso giusto, dobbiamo aprirci allo splendore della vita."

A cinquantacinque anni, Allevi non solo affronta con determinazione la malattia, ma continua anche a dedicarsi alla sua grande passione: la musica. Dopo il ritorno sul palco nel 2024, in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo, il compositore ha ripreso a esibirsi, mostrando una straordinaria resilienza.

Tra i progetti attuali, Giovanni Allevi sta lavorando a un nuovo concerto per violoncello e orchestra. L'opera, che trae ispirazione dalle note del termine "Mieloma", rappresenta un simbolo della sua capacità di trasformare il dolore in arte. Sui social, l'artista aggiorna regolarmente i suoi follower sulla sua musica e sul percorso di cura, offrendo un messaggio di forza e speranza.

