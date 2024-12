Sanremo 2025: polemiche sui testi delle canzoni e appelli contro contenuti violenti

Il Codacons ha richiesto di esaminare in anteprima i testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025, esprimendo preoccupazione per la possibile presenza di contenuti sessisti o violenti. L'associazione ha inoltre invitato i rapper Emis Killa, Fedez, Tony Effe e Guè a ritirare dalle piattaforme musicali e dal web i brani precedenti che contengono testi offensivi nei confronti delle donne o che potrebbero incitare alla violenza. Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha commentato la selezione degli artisti per il Festival, esprimendo dispiacere per l'esclusione di Al Bano e Amedeo Minghi e sollevando dubbi su alcuni rapper scelti, suggerendo di verificare eventuali legami con ambienti sotto indagine.

