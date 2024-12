Indiana Jones e l'antico Cerchio

La nuova, indimenticabile avventura di Indy è quasi arrivata. Scoprite uno dei più grandi misteri della storia in Indiana Jones e l'antico Cerchio, un'avventura in soggettiva per giocatore singolo ambientata tra gli eventi di I predatori dell'arca perduta e quelli di L'ultima crociata.

Trailer di lancio:https://www.youtube.com/watch? v=a9CIBW430os

Preparatevi a indossare il cappello e a brandire la frusta nei panni del leggendario archeologo Indiana Jones. Partite per un'epica avventura intorno al mondo in una corsa contro il nemico per svelare i segreti del misterioso antico Cerchio.

Indiana Jones e l'antico Cerchio esce il 9 dicembre per Xbox Series X|S, PC e Game Pass.

Giocate dal giorno d'uscita su Game Pass oppure ottenete fino a 3 giorni di accesso anticipato preordinando la Premium Edition, l'upgrade alla Premium Edition o la Collector's Edition.