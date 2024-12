Outright Games diffonde l'allegria con promozioni e omaggi

È la stagione delle donazioni: Outright Games diffonde l'allegria festiva con promozioni, omaggi e altro ancora

L'editore leader di videogiochi per famiglie porta il divertimento natalizio con fantastiche offerte su TMNT, Barbie, SpongeBob SquarePants : The Patrick Star Game e altro ancora

Quest'anno, Outright Games, il rinomato editore di videogiochi per famiglie, porterà la gioia del Natale ai fan di tutto il mondo con una serie di promozioni natalizie e omaggi esclusivi, inclusi gadget di alcune delle loro principali uscite di giochi di 2024. Da Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, a Barbie Project Friendship e SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, Outright Games ha qualcosa per tutti, che tu sia un fan degli eroi ninja, dei personaggi animati iconici o degli amati giocattoli trasformati in star dei videogiochi!

Dal 6 al 23 dicembre, Outright Games ospiterà una serie di omaggi divertenti e interattivi sui propri canali social, dove i fan potranno vincere premi esclusivi. Dalle console di gioco personalizzate, ai pacchetti di merchandising e ai giocattoli in edizione limitata, insieme alle copie fisiche dei giochi e ai codici dei giochi digitali, ti aspetta il regalo natalizio definitivo. Con giochi fatti su misura per giocatori di tutte le età, ogni famiglia potrà divertirsi con fantastici giochi durante le festività natalizie! Per partecipare, i fan devono seguire Outright Games su Twitter e Instagram per prendere parte a queste sorprese natalizie per tutto dicembre.

Nello spirito della stagione, Outright Games offrirà anche importanti promozioni sui titoli del proprio catalogo, con sconti fino al 55% sugli store online Nintendo, PlayStation e Xbox. I giocatori di tutte le età possono divertirsi con tutte le uscite di Outright Games 2024, incluso lo sconto del 25% su Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, la continuazione ufficiale dell'acclamato film del 2023 TMNT: Mutant Mayhem; 20% di sconto su SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, un gioco sandbox che modifica la fisica; Sconto del 30% su Barbie Project Friendship, il primo videogioco multipiattaforma per bambole iconiche e molto altro ancora! I giocatori possono anche mettere le mani sui preferiti della famiglia del passato, da Bluey: The Videogame al 35% di sconto e Peppa Pig: World Adventures al 55% di sconto.

I dettagli su tutte le promozioni avranno luogo anche presso rivenditori selezionati, controlla online la disponibilità regionale.

