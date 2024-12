Addio a Marshall Brickman: il genio dietro 'Io e Annie' e collaboratore di Woody Allen

Marshall Brickman, celebre sceneggiatore e regista statunitense, è deceduto venerdì 29 novembre a Manhattan all'età di 85 anni. Conosciuto per la sua collaborazione con Woody Allen, Brickman ha co-sceneggiato film iconici come "Io e Annie" (1977), che gli è valso l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, e "Manhattan" (1979).

Nato il 25 agosto 1939 a Rio de Janeiro, Brasile, da Abram, un ebreo polacco fuggito durante l'ascesa del nazismo, e Pauline, newyorkese, Brickman si trasferì con la famiglia a Brooklyn nel 1943. Cresciuto in un ambiente che valorizzava la musica, imparò a suonare banjo, chitarra e mandolino. Dopo il diploma alla Brooklyn Technical High School, si iscrisse all'Università del Wisconsin con l'intento di diventare medico, ma cambiò indirizzo verso la musica. Negli anni '60, suonò il banjo con il gruppo folk The Tarriers e iniziò a scrivere per programmi televisivi come "Candid Camera" e "The Tonight Show".

La collaborazione con Woody Allen iniziò nel 1973 con "Il dormiglione" e proseguì con "Io e Annie", "Manhattan" e "Misterioso omicidio a Manhattan" (1993). Brickman ha anche diretto film come "Simon" (1980) e "Un incurabile romantico" (1983). Nel teatro, ha co-scritto il musical di successo "Jersey Boys".

Brickman lascia la moglie Nina, le figlie Sophie e Jessica e cinque nipoti.