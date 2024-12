Disponibile da oggi Animal Crossing: Pocket Camp Complete

ANIMAL CROSSING: POCKET CAMP COMPLETE IN LANCIO OGGI SU DISPOSITIVI SMART

L’avventura prosegue o riparte da zero in questa nuova app, che include sia oggetti ed eventi già rilasciati in Animal Crossing: Pocket Camp sia contenuti aggiuntivi.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete è disponibile da oggi per dispositivi iOS e Android. La versione originale di Animal Crossing: Pocket Camp per dispositivi smart invitava i giocatori a vestire i panni di gestori del proprio campeggio, raccogliendo e creando mobili, esplorando le aree ricreative, stringendo amicizia con un eclettico cast di personaggi e molto altro. Ora, queste avventure possono essere riprese o iniziate da zero in Animal Crossing: Pocket Camp Complete.

Questa nuova app in acquisto una tantum è ricca di molti degli oggetti e degli eventi che sono stati rilasciati in Animal Crossing: Pocket Camp nel corso di sette anni, insieme all’aggiunta di nuovi contenuti. I giocatori possono scambiare i biglietti foglia con oggetti di gioco, creare e collezionare carte MioCamper personalizzabili dal giocatore e scambiabili tramite codice QR, dare un'occhiata alla nuova posizione del Passo Canticchio e sperimentare durante tutto l'anno una varietà di eventi stagionali nuovi e già noti.

Inoltre, fa il suo debutto nella nuova app la possibilità di importare pattern personalizzati. E’ possibile creare design in Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch, quindi inserirne i codici ID in Animal Crossing: Pocket Camp Complete e trasferirli nell'app. Questi design personalizzati possono essere applicati a vestiti di gioco, ombrelli, sentieri, pavimenti e altro ancora.

Al prezzo di lancio di € 9,99 Animal Crossing: Pocket Camp Complete offre ai giocatori esistenti l'opportunità di continuare le loro avventure in campeggio da Animal Crossing: Pocket Camp senza acquisti in-app e senza la necessità di una connessione online continua. I giocatori esistenti che hanno collegato l'app di Animal Crossing Pocket Camp al proprio Account Nintendo possono trasferire i dati di salvataggio ad Animal Crossing: Pocket Camp Complete entro il 2 giugno 2025 alle ore 08:00 CEST per continuare a progredire nel gioco. Ulteriori informazioni sui dispositivi iOS o Android sono disponibili su App Apple Store o Google Play.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete viene lanciato oggi su dispositivi iOS e Android. La nuova app è ricca di molti degli oggetti e degli eventi che sono stati rilasciati in Animal Crossing: Pocket Camp nel corso di sette anni, insieme a nuovi contenuti aggiuntivi, e permette ai giocatori di continuare le loro avventure in campeggio o ricominciare da capo.

Video correlati: https://www.youtube.com/watch?v=ZBwJdX8fnfQ