Cistite nei bambini: cosa comporta questa infiammazione in tenera età

Ci sono diverse infezioni urinarie che purtroppo possono colpire le persone nel corso della propria vita, tra queste una delle più comuni è la cistite.

La cistite è un’infiammazione delle vie urinarie che si manifesta frequentemente negli adulti – in particolare nelle donne – per i quali le implicazioni e i rimedi (tra i quali segnaliamo il trattamento per la cistite col D-mannosio, descritto dal sito dimann.com) sono in genere ben noti.

Tuttavia, quando questa condizione si presenta nei bambini, possono sorgere dubbi sia sulle possibili complicazioni che sul percorso terapeutico più adatto.

Infatti, nei più piccoli, la cistite può manifestarsi in modi diversi rispetto agli adulti, con sintomi che talvolta sono difficili da riconoscere.

Cos’è la cistite nei bambini e quali sono le cause principali

La cistite è un’infezione del tratto urinario inferiore, causata principalmente da batteri che risalgono dall’uretra alla vescica.

Il batterio più comune è l’Escherichia coli, normalmente presente nell’intestino, che può contaminare l’uretra attraverso una scorretta igiene o altri fattori predisponenti.

Nei bambini, la cistite può essere scatenata da diverse cause:

Igiene intima inadeguata , che favorisce la proliferazione batterica.

, che favorisce la proliferazione batterica. Ritenzione urinaria prolungata , quando il bambino trattiene l’urina per troppo tempo.

, quando il bambino trattiene l’urina per troppo tempo. Uso di pannolini , che crea un ambiente caldo e umido favorevole alla crescita dei batteri.

, che crea un ambiente caldo e umido favorevole alla crescita dei batteri. Alterazioni anatomiche o funzionali del tratto urinario, come il reflusso vescico-ureterale, che aumenta il rischio di infezioni ricorrenti.

Altri fattori di rischio nei bambini includono: la stitichezza, scarsa idratazione e l’indebolimento del sistema immunitario.

I sintomi della cistite nei bambini

Riconoscere la cistite nei bambini può essere complicato, soprattutto nei più piccoli che non sono in grado di esprimere chiaramente il proprio disagio.

I sintomi più comuni includono:

Dolore o bruciore durante la minzione , spesso segnalato con pianto o irritabilità nei neonati.

, spesso segnalato con pianto o irritabilità nei neonati. Stimolo frequente a urinare , con piccole quantità di urina espulse ogni volta.

, con piccole quantità di urina espulse ogni volta. Urine torbide o maleodoranti , talvolta con presenza di sangue.

, talvolta con presenza di sangue. Dolore addominale o pelvico , spesso associato a malessere generale.

, spesso associato a malessere generale. Nei lattanti, possono manifestarsi sintomi meno specifici come febbre, irritabilità, rifiuto del cibo e riduzione della crescita.

Se noti uno o più di questi segnali, è importante consultare il pediatra per una diagnosi tempestiva.

Come si diagnostica la cistite nei bambini

La diagnosi di cistite nei bambini si basa su un’attenta valutazione clinica e sull’esame delle urine. Il medico potrebbe richiedere un’urinocoltura, un test che consente di identificare il batterio responsabile e determinare l’antibiotico più efficace per combatterlo.

Nei casi di infezioni ricorrenti o sospette anomalie anatomiche, possono essere prescritti esami di imaging, come un’ecografia renale o una cistouretrografia.

Trattamento della cistite in età pediatrica

Una volta confermata la diagnosi, il trattamento della cistite nei bambini si basa sull’uso di antibiotici specifici, scelti in base ai risultati dell’urinocoltura. È importante seguire attentamente le indicazioni del pediatra, completando il ciclo di antibiotici anche se i sintomi scompaiono prima del termine della terapia.

Complicazioni e prevenzione

Se non trattata adeguatamente, la cistite nei bambini può portare a complicazioni, come infezioni più gravi che risalgono ai reni (pielonefrite) o danni permanenti al tratto urinario. Per evitare queste conseguenze, è fondamentale agire prontamente e adottare alcune strategie preventive.

Tra le misure più efficaci per prevenire la cistite nei bambini troviamo:

Igiene intima corretta , insegnando al bambino a pulirsi sempre dalla parte anteriore a quella posteriore.

, insegnando al bambino a pulirsi sempre dalla parte anteriore a quella posteriore. Favorire la minzione regolare , incoraggiando il bambino a non trattenere l’urina per troppo tempo.

, incoraggiando il bambino a non trattenere l’urina per troppo tempo. Assicurare una buona idratazione , con l’assunzione di acqua e liquidi adeguati all’età.

, con l’assunzione di acqua e liquidi adeguati all’età. Evitare indumenti troppo stretti o sintetici, preferendo tessuti traspiranti come il cotone.

In presenza di fattori predisponenti, come anomalie anatomiche o infezioni ricorrenti, è importante seguire il bambino con controlli regolari dal pediatra o da uno specialista.

La cistite nei bambini è un problema che, sebbene comune, non deve essere sottovalutato. Riconoscendo i sintomi e intervenendo con il proprio pediatra in tempi brevi è possibile far sì che l’infiammazione sparisca in poco tempo.

Inoltre, insegnando al bambino come lavarsi in modo corretto e a non trattenere l’urina, si possono andare a ridurre notevolmente le possibilità di una ricaduta.

