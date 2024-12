Chi è Giulia Toscano? la nuova presunta fiamma di Achille Lauro

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia ricco di musica e gossip. Dopo l'annuncio dei 30 Big in gara, l'attenzione si concentra su Achille Lauro, in competizione insieme a Sarah Toscano, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi".

Secondo recenti indiscrezioni, il giudice di X Factor avrebbe una relazione con Giulia Toscano, sorella di Sarah. I due sarebbero stati avvistati insieme in un noto locale milanese, alimentando le voci su una possibile storia d'amore.

Ma chi è Giulia Toscano? Di lei si sa poco: è la sorella maggiore di Sarah Toscano, la giovane cantante che ha trionfato ad "Amici 23". Nonostante la crescente curiosità, né Achille Lauro né Giulia hanno confermato o smentito le voci sulla loro presunta relazione.

Intanto, Giulia si prepara a essere tra i protagonisti non in gara del prossimo Festival di Sanremo. In una recente storia su Instagram, ha scritto: "Si parte per un'altra splendida avventura insieme", accompagnando il messaggio con una foto in cui abbraccia la sorella Sarah, subito dopo l'annuncio dei 30 Big in gara da parte di Carlo Conti.

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia quindi non solo come un evento musicale di rilievo, ma anche come un'occasione per seguire da vicino le vicende personali dei suoi protagonisti.

X Factor - prima volta da giudice per Achille Lauro: Cerco kamikaze della musica - X Factor compie 18 anni e torna dal 12 settembre prossimo, su Sky e in streaming su Now, con un'edizione 2024 piena di sorprese. Spettacolo - X Factor compie 18 anni e torna dal 12 settembre prossimo, su Sky e in streaming su Now, con un'edizione 2024 piena di sorprese.

Ragazzi-madre: L’Iliade - Un Viaggio Intimo nella Vita e nell'Arte di Achille Lauro - La stagione delle festività si riempie di regali speciali, e per gli appassionati di musica e intrattenimento, c'è un dono straordinario in arrivo. Prime Video ha rivelato il teaser trailer e il poster di "Ragazzi-madre: L’Iliade", il docufilm dedicato al talentuoso Achille Lauro.

Achille Lauro a Sanremo 2022 : Porto qualcosa che nessuno ha mai fatto! - Sanremo 2022, Achille Lauro "Superstar": "Indosso qualcosa che nessuno ha mai fatto". Rigorosa maglia azzurra, capelli biondo platino e desideroso di presentare la sua nuova "storia", Achille Lauro ha raccontato alla stampa il suo nuovo lavoro nato in isolamento su un'isola di Venezia.