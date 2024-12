Problemi Intesa Sanpaolo e Bper: segnalazioni di disservizi nei servizi di internet banking

Nella giornata di oggi, numerosi utenti stanno segnalando difficoltà di accesso ai servizi di internet banking di Intesa Sanpaolo e BPER Banca. Le piattaforme sembrano riscontrare problemi tecnici che stanno impedendo operazioni comuni come il login, la consultazione dei conti e l’effettuazione di transazioni online.

Le segnalazioni si sono moltiplicate su diverse piattaforme, tra cui Downdetector, dove molti utenti hanno condiviso le difficoltà riscontrate.

Per Intesa Sanpaolo, i problemi segnalati riguardano principalmente l’accesso al sito web e all’app mobile, mentre per BPER le difficoltà si concentrano sulle transazioni online e sull’utilizzo delle funzionalità di base dell’applicazione. Entrambi gli istituti non hanno ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sui motivi del disservizio, lasciando gli utenti in attesa di aggiornamenti.

Secondo quanto riportato dagli utenti, i problemi sembrano essere iniziati nelle prime ore del mattino generando disagi soprattutto per chi necessita di operazioni bancarie urgenti. Alcuni utenti hanno anche lamentato l’impossibilità di contattare il servizio clienti a causa delle linee sovraccariche.

In queste situazioni, si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali delle banche e di considerare l’uso di metodi alternativi per le operazioni urgenti, come il contatto diretto con le filiali o l’assistenza telefonica, dove disponibile.

