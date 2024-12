Carlos Tavares lascia Stellantis: dimissioni immediate del CEO portoghese

Carlos Tavares, nato a Lisbona nel 1958, è un manager portoghese di spicco nel settore automobilistico. La sua carriera è iniziata in Renault nel 1981 come ingegnere collaudatore. Successivamente, ha ricoperto ruoli chiave in Nissan, tra cui quello di Executive Vice President e Presidente di Nissan North America. Nel 2011, è tornato in Renault come Chief Operating Officer.

Nel 2014, Tavares è diventato Presidente del Consiglio di Gestione di Groupe PSA, contribuendo al rilancio dell'azienda. Ha guidato la fusione tra PSA e Fiat Chrysler Automobiles, culminata nel gennaio 2021 con la nascita di Stellantis, di cui è stato il primo CEO. Sotto la sua leadership, Stellantis ha lanciato il piano strategico "Dare Forward 2030", puntando a una mobilità sostenibile e all'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038.

Il 1° dicembre 2024, Carlos Tavares ha rassegnato le dimissioni da CEO di Stellantis con effetto immediato. La decisione è avvenuta in un contesto di tensioni con il consiglio di amministrazione e di sfide finanziarie per l'azienda, tra cui un calo del 20% delle vendite nel terzo trimestre del 2024.Il consiglio, presieduto da John Elkann, ha accettato le dimissioni e avviato la ricerca di un nuovo CEO, prevedendo la nomina entro la prima metà del 2025.

Durante il suo mandato, Tavares ha affrontato critiche per la gestione delle relazioni sindacali e per le strategie aziendali, come la chiusura dello stabilimento Vauxhall a Luton, che ha messo a rischio 1.000 posti di lavoro.La sua uscita segna una fase di transizione per Stellantis, che dovrà affrontare le sfide del mercato automobilistico globale e proseguire nel percorso di innovazione e sostenibilità avviato sotto la sua guida.

