Trento: abbattuto l’orso M91 ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica

Nella notte, nel comune di Sporminore, gli agenti del Corpo forestale trentino hanno abbattuto l'orso M91, considerato pericoloso. Il presidente della Provincia autonoma di Trento aveva firmato il decreto per l'abbattimento venerdì scorso. L'operazione è avvenuta in conformità con la legge provinciale 9/2018, che mira a garantire la sicurezza pubblica.

Secondo una nota della provincia, la rimozione di M91 è stata necessaria in base alle linee guida del Pacobace (Piano Interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali). In primavera, l'orso aveva seguito a lungo una persona e, durante l'estate e l'autunno, era entrato ripetutamente in centri abitati o nelle immediate vicinanze di abitazioni. M91 era stato classificato come pericoloso ai sensi del suddetto piano, raggiungendo un livello di pericolosità di 16 su 18. La decisione di abbatterlo è stata presa per prevenire eventi di maggiore gravità. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha espresso parere positivo sull'operazione, considerando che l'orso era ancora attivo e non aveva iniziato la fase di svernamento.

