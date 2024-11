Alessandra Moretti vittima di furto in casa: No a strumentalizzazioni, non sappiamo chi siano i ladri

L'eurodeputata veneta Alessandra Moretti, esponente del Partito Democratico, ha subito un furto nella sua abitazione mentre era di ritorno da Bruxelles. La notizia è stata condivisa dalla stessa Moretti attraverso un post su Facebook.

"Rientrando a casa, ho trovato ogni cosa sottosopra. All'inizio ho pensato che i ladri fossero ancora presenti. Ho immediatamente chiamato il 112, e in pochi minuti la polizia di stato di Vicenza è intervenuta per offrire aiuto", ha raccontato. Gli agenti, insieme alla scientifica, hanno perlustrato casa e giardino, assistendola durante quei momenti di paura. La deputata ha ringraziato il Questore Dario Sallustio e le forze dell’ordine per il supporto ricevuto.

Nel suo messaggio, Moretti ha anticipato possibili polemiche sottolineando che non si conosce la nazionalità dei responsabili. "Potrebbero essere italiani o stranieri, non importa chi siano. Ciò che conta è che vengano assicurati alla giustizia". La deputata ha poi evidenziato l'importanza di garantire risorse adeguate alle forze dell’ordine, sia in termini tecnologici che operativi, per migliorare la sicurezza e contrastare la criminalità.

Ha infine invitato a evitare strumentalizzazioni politiche e ha sottolineato l'importanza di promuovere una cultura della legalità, andando oltre la propaganda e focalizzandosi su interventi concreti per il contrasto al crimine.