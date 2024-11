Tragico incidente a Pizzo Calabro: camper precipita da un ponte, muore il conducente

Il 29 novembre 2024, nel centro storico di Pizzo Calabro, un camper guidato da un turista ungherese di 65 anni è precipitato da un ponte, causando la morte immediata del conducente. La moglie, 61enne, anch'essa ungherese, ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Vibo Valentia. Le autorità locali, tra cui Vigili del Fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine, sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente. I carabinieri hanno avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto nei pressi della Chiesa dell’Immacolata, in un tratto che costeggia il centro storico di Pizzo. Per ragioni ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha sfondato la ringhiera di protezione, precipitando sulla strada sottostante che conduce alla Seggiola. L'uomo è rimasto intrappolato nel mezzo ed è deceduto sul colpo. La moglie, sebbene illesa fisicamente, è stata profondamente scossa dall'evento.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo del conducente dal veicolo, ormai ridotto a un cumulo di lamiere. L'intervento è stato particolarmente complesso a causa della posizione impervia in cui si trovava il camper dopo la caduta. Il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso dell'uomo e ha assistito la moglie, visibilmente sconvolta.

Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi sul luogo per cercare di capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo. Non si escludono ipotesi come un guasto tecnico o un errore di manovra; al momento le indagini sono ancora in corso. La strada interessata dall'incidente è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di recupero e mettere in sicurezza l'area, evitando ulteriori rischi per i passanti e i residenti.

