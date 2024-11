Selvaggia Lucarelli chiarisce: Angelo Madonia fuori da Ballando, ma non per colpa mia

Selvaggia Lucarelli ha smentito le voci secondo cui l'uscita di Angelo Madonia da "Ballando con le Stelle" sarebbe stata causata da un loro scontro in trasmissione. In una dichiarazione, la giurata ha affermato: "No, Angelo Madonia non è uscito da 'Ballando con le Stelle' perché ha risposto a me".

La produzione del programma ha comunicato ufficialmente l'esclusione del ballerino professionista, una decisione senza precedenti nella storia del dance show di Rai 1. Tuttavia, le motivazioni precise non sono state rese pubbliche, alimentando speculazioni tra il pubblico.

Alcuni telespettatori hanno ipotizzato che la causa fosse riconducibile a un acceso scambio di battute tra Lucarelli e Madonia avvenuto durante una recente puntata. In quell'occasione, dopo l'esibizione di Federica Pellegrini e Angelo Madonia, la giurata aveva commentato: "Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia". Madonia aveva replicato, esprimendo il suo disappunto per la battuta.

Lucarelli ha voluto chiarire la situazione attraverso la sua newsletter, affermando: "La Pellegrini liberata. Il problema di Angelo Madonia, quest'anno, finiva davvero per 'elli', ma non ero io", facendo riferimento alla relazione tra Madonia e Sonia Bruganelli. Ha inoltre osservato: "Non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso".

Lucarelli ha aggiunto su Instagram: "Tra me e Madonia non ci sono stati liti continue e non è stato un rapporto complesso. Ci siamo sempre salutati amichevolmente anche dietro le quinte. Sempre queste narrazioni in cui io sono la cattiva da mandare avanti, che noia".

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito tra gli appassionati del programma, evidenziando le dinamiche interne tra giuria e concorrenti. Resta da vedere come l'assenza di Madonia influenzerà le prossime puntate e l'evoluzione della competizione.

