Il prossimo PTR di Diablo IV è in arrivo - Dettagli della patch 2.1

Il prossimo Reame Pubblico di Prova (PTR) di Diablo IV aprirà presto le porte. A partire dal 3 dicembre fino al 10 dicembre, vi saranno diverse modifiche e funzioni in arrivo con la prossima stagione.

Come per tutti i PTR, questo periodo di prova sarà fondamentale per raccogliere feedback che permetteranno di regolare e apportare modifiche prima della pubblicazione ufficiale della Stagione 7, all'inizio dell'anno prossimo.

Per l'elenco completo delle funzioni e degli aggiornamenti presenti nel PTR, leggete l’articolo dettagliato sul blog nella sezione delle novità su Diablo IV. Potete anche guardare l'ultima Chiacchierata intorno al fuoco di Diablo IV sul canale YouTube, in cui il team di sviluppo parla di quello che arriverà nel nuovo PTR.

Per tutto quello che riguarda Diablo, consultate il sito di Diablo IV, in cui vengono descritti i saldi festivi con sconti sul gioco base e sulla nuova e recentissima espansione, Vessel of Hatred.

