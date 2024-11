Thailandia: Scoperti 73 cadaveri in templi buddisti utilizzati per la meditazione

Recenti indagini in Thailandia hanno portato alla scoperta di 73 cadaveri in due templi buddisti, utilizzati per pratiche di meditazione. Il primo ritrovamento è avvenuto domenica nel tempio di Pak Nakhon Chaibovorn, nella provincia di Phichit, seguito da un altro di 12 corpi in un monastero della vicina provincia di Kamphaeng Phet. Le autorità locali hanno avviato procedimenti legali contro alcuni monaci coinvolti.

I cadaveri erano accompagnati da certificati di morte e autorizzazioni alla donazione. Le indagini si concentrano ora sui familiari dei defunti per confermare la volontarietà delle donazioni. Un inquirente ha dichiarato: "Stiamo cercando di assicurarci che nessuno dei cadaveri fosse stato rubato". Si ritiene che i corpi appartenevano a seguaci del monastero deceduti e donati dai loro parenti. Dopo l'uso, venivano cremati nei monasteri, che sono stati temporaneamente chiusi. Il tempio di Pak Nakhon Chaibovorn è circondato da un fossato con 600 coccodrilli.

Il capo del monastero di Phichit, Phra Ajarn Saifon Phandito, ha ammesso in un'intervista a PBS che l'uso dei cadaveri faceva parte di una tecnica di meditazione da lui sviluppata. "Molte delle persone che vengono qui a imparare sono monaci e tutti questi monaci poi trasmettono il sapere. Non so quanti siano quelli che hanno già adottato la mia tecnica". I praticanti meditano in bungalow che contengono bare con resti umani. La pratica non è comune, ha dichiarato il direttore dell'ufficio per il buddismo di Phichit, Kom Pattarakulprasert. "Avevo chiesto a Phra Ajarn Saifon Phandito se ci fossero cadaveri e mi era stato detto che non ce ne erano. Ma quando i giornalisti hanno scoperto i 41 corpi privi di vita, ho dovuto tornare a occuparmene e discuterò con il capo locale della chiesa se la pratica è appropriata", ha detto.

La polizia sta cercando di determinare se tale pratica sia diffusa in tutto il paese. Secondo la stampa locale, i cadaveri erano in vari stati di decomposizione o ridotti a ossa. Venivano utilizzati per insegnare ai bambini tecniche di meditazione e concentrazione.

