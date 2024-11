Veeam: leader indiscusso nella resilienza dei dati

Veeam ha ricevuto il punteggio massimo nella categoria strategia e superiore alla media nel feedback dei clienti nel recente Data Resilience Solutions, Q4 2024.

Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella Data Resilience, ha annunciato oggi che la società di ricerca globale Forrester Research ha posizionato l'azienda come Leader in The Forrester Wave™:Data Resilience Solutions, Q4 2024. Veeam ha ricevuto il punteggio massimo nella categoria strategia e nell'indicatore Customer Feedback, che indica un feedback dei clienti superiore alla media.

A Forrester Wave è una guida per gli acquirenti che stanno valutando le opzioni di acquisto in un mercato tecnologico. In questo report, Forrester ha valutato nove fornitori di soluzioni per la resilienza dei dati in base a 26 criteri in due categorie: offerta attuale e strategia. Veeam ha ottenuto il massimo punteggio nella categoria strategia e il massimo punteggio possibile nei criteri innovazione, roadmap di prodotto ed ecosistema di partner. Inoltre, Veeam ha ricevuto l'indicatore Customer Feedback, che indica un feedback dei clienti superiore alla media rispetto agli altri fornitori valutati. Il feedback dei clienti è un nuovo aspetto della valutazione che prevede il colloquio con un massimo di tre clienti di ciascun fornitore.

“In un mondo digitale, la resilienza dei dati, ovvero la garanzia che i dati siano sempre disponibili, qualunque cosa accada, è fondamentale per mantenere la vostra azienda in funzione,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “Più di 550.000 clienti e 34.000 partner in tutto il mondo si affidano a Veeam come leader mondiale per offrire le soluzioni di Data Resilience più innovative e affidabili del settore. Con quasi 15 importanti release di prodotto negli ultimi 12 mesi, tra cui il lancio di Veeam Data Cloud e Veeam Data Cloud Vault, Veeam è pioniere della prossima ondata di innovazione per garantire la protezione e la disponibilità dei dati.”

Secondo il rapporto Forrester, “Veeam Software è un'ottima soluzione per i clienti aziendali che necessitano di opzioni di distribuzione flessibili on-premises, edge e nel cloud per proteggere una serie di applicazioni e dati”.

Le principali offerte e capacità di Veeam valutate nella Forrester Wave™: Data Resilience Solutions includono:

Strategia : “Veeam ha utilizzato il proprio sviluppo interno e una serie di acquisizioni mirate per creare una piattaforma di resilienza dei dati aziendali completamente acquisizioni mirate per creare una piattaforma di resilienza dei dati aziendali completa. L'azienda ha punti di forza nell'innovazione, una roadmap aggressiva e un vivace ecosistema di partner. Alcuni punti salienti della sua roadmap includono un aggiornamento della UX basata sul web, un supporto SaaS ampliato con priorità a Entra ID, miglioramenti del provisioning dei vault, Coveware Proactive Threat Assessment, una migliore integrazione delle analisi di sicurezza e flussi di lavoro migliorati per la risposta agli incidenti”.

: “Veeam ha un ampio supporto per molte sorgenti di backup e target di ripristino con punti di forza in Kubernetes e container, tipi di storage comuni e sistemi di storage di fornitori specifici, copertura IaaS hyperscale e ampio supporto per i target di storage di backup. Inoltre, si distingue per il ripristino su un'infrastruttura alternativa e per i test automatizzati per i backup e i ripristini”. Feedback dei clienti : “I clienti apprezzano le opzioni di distribuzione flessibile di Veeam”.

L'ultima versione della Veeam Data Platform offre un'unica piattaforma che garantisce la resilienza dei dati su piattaforme cloud, on-premise e ibride, unendo una potente protezione dei dati, una migrazione sicura, una perfetta integrazione con il cloud e la protezione end-to-end contro il ransomware più avanzata del settore.

Veeam ha recentemente annunciato importanti aggiornamenti per Veeam Data Cloud Vault, un servizio di archiviazione completamente gestito, sicuro e basato sul cloud che sfrutta la potenza di Microsoft Azure e semplifica l'archiviazione offsite dei backup di dati e applicazioni mission critical per una resilienza aziendale senza pari. Questa nuova release, sviluppata in collaborazione con Microsoft, introduce due nuove edizioni con prezzi economici e tutto incluso che eliminano i problemi comuni di previsione e di shock delle bollette per lo storage cloud gestito dai clienti. Inoltre, un nuovo miglioramento di Veeam Data Vault è l'integrazione con Veeam Data Platform, che rende più semplice per i clienti ottimizzare il backup immutabile e offsite per gli utenti Veeam.

