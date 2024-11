Addio a Jim Abrahams, maestro della commedia demenziale e regista de L'aereo più pazzo del mondo

Jim Abrahams, celebre regista e sceneggiatore statunitense noto per aver rivoluzionato la commedia demenziale con film come "L'aereo più pazzo del mondo" e "Una pallottola spuntata", è deceduto oggi all'età di 80 anni nella sua residenza di Santa Monica, California. La notizia è stata confermata dal figlio Joseph al "The Hollywood Reporter".

Nato il 10 maggio 1944 a Shorewood, Wisconsin, Abrahams ha iniziato la sua carriera collaborando con i fratelli Jerry e David Zucker, formando il trio Zucker-Abrahams-Zucker (ZAZ). Insieme, hanno realizzato pellicole di grande successo come "Ridere per ridere" (1977), diretto da John Landis, "L'aereo più pazzo del mondo" (1980), "Top Secret!" (1984) con un giovane Val Kilmer, e "Per favore, ammazzatemi mia moglie" (1986) con Bette Midler e Danny DeVito.

Il trio ZAZ ha ottenuto un BAFTA per la sceneggiatura di "Una pallottola spuntata" (1988), diretto da David Zucker. Questo riconoscimento ha permesso ad Abrahams di dirigere il suo primo film da solista, "Affari d'oro" (1988), una commedia demenziale con Bette Midler e Lily Tomlin, in cui appare anche Michele Placido.

Successivamente, ha diretto "Roxy - Il ritorno di una stella" (1990), una satira sull'arroganza delle rockstar e le aspirazioni delle giovani generazioni. Il successo è proseguito con "Hot Shots!" (1991), parodia di "Top Gun" con Charlie Sheen e Valeria Golino, seguito nel 1993 da "Hot Shots! 2", in cui il protagonista viene richiamato per liberare ostaggi americani dal dittatore Saddam Hussein.

Dopo esperienze come produttore, Abrahams è tornato alla regia nel 1997 con "First Do No Harm", un film per la televisione, e nel 1998 con "Mafia!", una parodia dei film mafiosi di Francis Ford Coppola e Martin Scorsese.

La scomparsa di Jim Abrahams rappresenta una significativa perdita per il mondo del cinema, lasciando un'eredità di film che hanno segnato la storia della commedia americana.