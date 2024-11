Black Friday 2024: fiducia in calo, ma l'82% degli italiani prevede acquisti

Con l'avvicinarsi del Black Friday 2024, un'indagine di Altroconsumo ha analizzato le intenzioni di acquisto e le percezioni dei consumatori italiani riguardo alle promozioni. Nonostante un leggero calo rispetto all'85% del 2023, l'82% degli intervistati ha dichiarato l'intenzione di effettuare acquisti durante questo periodo.

La fiducia nell'effettiva convenienza degli sconti mostra segnali di diminuzione: solo il 65% ritiene vantaggioso acquistare durante il Black Friday, in calo rispetto al 70% dell'anno precedente. Inoltre, il 37% degli intervistati percepisce che i prezzi siano simili o addirittura superiori rispetto ad altri periodi non promozionali, evidenziando un aumento del 5% rispetto al 2023.

Il budget medio pianificato per il 2024 è di 246 euro, leggermente inferiore ai 261 euro dell'anno scorso. Le categorie di prodotti più ambite restano abbigliamento e accessori (50%), prodotti high-tech (37%), piccoli elettrodomestici (27%) e articoli per la casa (17%).

L'indagine evidenzia una crescente preferenza per gli acquisti online: il 77% degli italiani prevede di effettuare la maggior parte delle proprie spese su piattaforme digitali, in aumento rispetto al 70% del 2023. Al contrario, solo il 6% preferisce i negozi fisici, in calo rispetto al 10% dell'anno precedente.

Un aspetto critico riguarda la percezione delle promozioni: il 56% degli intervistati ritiene che alcuni negozi aumentino i prezzi nelle settimane precedenti per poi applicare sconti solo apparenti. Inoltre, il 24% degli italiani non trova sufficientemente vantaggioso il Black Friday, ritenendo che i prezzi non siano realmente scontati.

La pianificazione degli acquisti sta diventando sempre più strategica: il 61% degli intervistati si informa in anticipo su caratteristiche e prezzi degli articoli desiderati, visitando negozi o marketplace online, rispetto al 55% del 2023. Tuttavia, il 33% decide al momento dell'acquisto, valutando caratteristiche e prezzi direttamente nel luogo, sia esso virtuale o fisico.

Federico Cavallo, responsabile relazioni esterne di Altroconsumo, ha commentato: "Il Black Friday rimane un appuntamento centrale per milioni di italiani, che lo vedono non solo come un’occasione per sfruttare sconti vantaggiosi, ma anche per pianificare in anticipo i regali di Natale. Tuttavia, quest’anno registriamo segnali di un entusiasmo più contenuto: la combinazione di una crisi economica persistente e il calo di fiducia sull’effettiva convenienza delle offerte sembra spingere i consumatori verso una maggiore prudenza. Allo stesso tempo, notiamo un’evoluzione significativa nelle abitudini di acquisto. Da un lato, cresce il ruolo centrale dell’e-commerce, scelto dal 77% degli italiani; dall’altro, aumenta l’attenzione nella pianificazione, con un numero sempre maggiore di persone che si informa preventivamente su prezzi e caratteristiche dei prodotti. Questo indica una maggiore consapevolezza, ma sottolinea anche l’urgenza di garantire una maggiore trasparenza da parte dei rivenditori per tutelare al meglio i consumatori".

Viaggi e Black Friday: 10% di sconto - Black Friday Express: 10% di sconto sul prossimo viaggio in treno e pullman con Trainline Trainline, app leader per la prenotazione di treni e pullman, celebra il Black Friday con una promozione esclusiva dedicata a tutti i viaggiatori.

realme - il Black Friday arriva nella grande distribuzione - Le offerte imperdibili di realme per il Black Friday arrivano nella grande distribuzioneSconti fino a 200 euro su modelli selezionati non solo su Amazon ma anche presso i principali rivenditori su tutto il territorio nazionaleContinuano le offerte in occasione del Black Friday sugli smartphone realme, già disponibili su Amazon a prezzi vantaggiosi dal 29 novembre al 2 dicembre.

realme - offerte su Amazon in occasione del Black Friday - realme annuncia esclusive offerte su Amazon in occasione del Black Friday Dal 29 novembre al 2 dicembre sconti fino a 200 euro sui prodotti più apprezzatirealme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, è entusiasta di presentare le sue offerte esclusive per il Black Friday di Amazon.