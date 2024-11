Ucraina: Zelensky e la criticità della situazione a Donetsk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la regione di Donetsk rimane il fulcro delle operazioni militari, con particolare attenzione all'area di Kurakhove, dove le forze russe hanno intensificato le loro offensive. Dopo un incontro con il capo dello Stato Maggiore, Oleksander Sirski, Zelensky ha sottolineato l'importanza di rafforzare le posizioni difensive ucraine in questa zona strategica.

Nelle ultime 24 ore, l'area di Kurakhove ha subito 67 attacchi da parte delle forze russe, evidenziando l'intensità del conflitto in questa regione.

Zelensky ha espresso gratitudine verso il Regno Unito per l'imposizione di sanzioni contro 30 compagnie petrolifere della cosiddetta "Flotta fantasma" e diverse compagnie assicurative. Queste entità facilitano la vendita di petrolio russo all'estero, generando per Mosca decine di miliardi di dollari che alimentano la macchina da guerra russa e pongono gravi rischi ambientali. Il presidente ha sottolineato che, finché i proventi del petrolio russo rimarranno senza controlli, la Russia non avrà incentivi a perseguire la pace. Tagliare questa fonte di finanziamento è essenziale per limitare la capacità di aggressione della Russia.

Nella regione russa di Kursk, le unità di difesa aerea hanno abbattuto sette missili e altrettanti droni ucraini durante la notte. Roman Alyokhin, analista militare filo-russo e consigliere del governatore, ha riferito che Kursk è stata sottoposta a un massiccio attacco da parte di missili di fabbricazione straniera. Successivamente, il Ministero della Difesa russo ha precisato che i missili balistici lanciati dalle forze ucraine e abbattuti sono stati otto.

Un drone ucraino ha colpito un sito industriale della difesa nella regione russa di Kaluga, provocando un vasto incendio. Secondo Andriy Kovalenko, direttore del centro per la disinformazione di Kiev, l'obiettivo era il complesso Typhoon, produttore di componenti per sistemi di comunicazione, radar, ricognizione e guida per mezzi di combattimento e sistemi missilistici Bal-E e Rubezh-Me. La Typhoon è già soggetta a sanzioni internazionali. L'intelligence militare ucraina ha inoltre rivendicato l'attacco a un deposito di carburante della Rosneft Kaluganefteprodukt.

La mattina del 25 novembre, un attacco russo ha colpito il centro di Kharkiv, ferendo almeno 23 persone, di cui 13 ricoverate in ospedale. Le vittime erano al lavoro o camminavano per strada al momento dell'attacco.

