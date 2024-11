Incidente aereo a Vilnius: aereo cargo DHL si schianta su edificio residenziale

Un aereo cargo della DHL è precipitato nei pressi dell'aeroporto di Vilnius, in Lituania. Il velivolo, decollato da Lipsia, in Germania, ha impattato contro un edificio residenziale a Liepkalnis, a pochi chilometri dallo scalo. L'incidente ha causato la morte di uno dei quattro membri dell'equipaggio, mentre gli altri tre sono rimasti feriti. Fortunatamente, i 12 residenti dell'edificio sono stati evacuati in sicurezza e non hanno riportato ferite. Le autorità locali hanno avviato un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente, considerando anche la possibilità di un atto terroristico.

