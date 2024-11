Addio a Smog, il cane di Luca Bizzarri: Mi hai insegnato ad amare

Luca Bizzarri, noto attore e comico italiano, ha condiviso oggi sui social la triste notizia della scomparsa del suo amato cane Smog, un pastore tedesco che lo ha accompagnato per tredici anni.

In un toccante post su Instagram, Bizzarri ha scritto: "Addio Smog. Eravamo proprio belli insieme. Che tu possa trovare tutte le pigne da rincorrere del mondo. Mi mancherai, amico mio, io ti ho insegnato ad aspettarmi fuori dai negozi, tu mi hai insegnato ad amare. Smog 5/9/2011 24/11/2024. Fai buon viaggio".

La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e fan. La conduttrice Antonella Clerici ha commentato: "Che dolore, Luca". Rosita Celentano ha aggiunto: "Come ti capisco amico caro. Adesso Smog conoscerà Morphine".

Smog era una presenza costante nella vita di Bizzarri, spesso protagonista di momenti condivisi sui social. In passato, l'attore aveva raccontato episodi divertenti legati alla pigrizia del suo cane, come quando Smog si rifiutava di uscire per una passeggiata, preferendo restare a riposare.

La perdita di Smog rappresenta un momento di profondo dolore per Luca Bizzarri, che ha sempre mostrato un legame speciale con il suo fedele compagno a quattro zampe. I numerosi messaggi di affetto ricevuti testimoniano quanto fosse amato non solo dall'attore, ma anche da chi seguiva le loro avventure quotidiane.