Cop29: Accordo sul Clima a Baku, Biden esulta per la Rivoluzione Verde

Alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Cop29) tenutasi a Baku, Azerbaigian, è stato raggiunto un accordo significativo per affrontare la crisi climatica globale. I paesi sviluppati si sono impegnati a fornire almeno 300 miliardi di dollari all'anno entro il 2035 per sostenere le nazioni in via di sviluppo nella lotta contro i disastri climatici e nella transizione verso economie sostenibili.

Il presidente degli Stati Uniti uscente, Joe Biden, ha accolto con entusiasmo l'accordo, definendolo un "risultato storico" e una "rivoluzione verde" che "nessuno può impedire". Biden ha sottolineato l'importanza di questo impegno finanziario per accelerare la transizione verso energie pulite, aprendo nuovi mercati per veicoli elettrici, batterie e altri prodotti di fabbricazione americana. Ha inoltre espresso fiducia che gli Stati Uniti continueranno su questa strada, sostenuti da leggi come l'Inflation Reduction Act, il più grande investimento nella storia per il clima e l'energia pulita.

L'Unione Europea ha accolto favorevolmente l'accordo, definendolo l'inizio di una "nuova era" nella finanza climatica per i paesi più poveri. Il commissario europeo per l'Azione per il clima, Wopke Hoekstra, ha evidenziato che l'UE e i suoi Stati membri hanno triplicato l'obiettivo precedente di 100 miliardi di dollari, considerandolo ambizioso, necessario, realistico e realizzabile.

Mukhtar Babayev, presidente della Cop29, ha dichiarato che l'accordo dimostra la capacità dell'Azerbaigian di mantenere le promesse e di raggiungere un consenso globale. Tuttavia, alcune nazioni in via di sviluppo hanno espresso preoccupazione, ritenendo che la cifra di 300 miliardi di dollari sia insufficiente per affrontare adeguatamente le sfide climatiche.

COP29: Accordo per 300 miliardi di dollari annui a sostegno dei Paesi in via di sviluppo - Durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29) a Baku, in Azerbaigian, i delegati hanno raggiunto un accordo significativo per aumentare l'assistenza finanziaria ai Paesi in via di sviluppo. Entro il 2035, le nazioni più sviluppate si sono impegnate a fornire almeno 300 miliardi di dollari all'anno per aiutare le economie emergenti a fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici.

COP29 Baku: prima bozza sulla finanza climatica introduce trillions ma senza cifre definitive - La bozza preliminare sulla finanza climatica presentata alla COP29 di Baku introduce il termine "trillions" (migliaia di miliardi) per indicare l'entità dei finanziamenti necessari dai Paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo per affrontare la crisi climatica.

Meloni alla COP29: un approccio pragmatico e realistico per la protezione dell’ambiente - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta alla COP29 di Baku, sottolineando l'importanza di un approccio pragmatico nella protezione dell'ambiente. Ha citato William James: "Agisci come se ciò che fai faccia la differenza, perché la fa", evidenziando l'impegno per un futuro migliore per le nuove generazioni.