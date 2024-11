Covid 2024: la variante XEC e la sua diffusione in inverno

La variante XEC del SARS-CoV-2, identificata per la prima volta in Germania nel giugno 2024, sta rapidamente diffondendosi a livello globale, con una crescente incidenza anche in Italia. Si tratta di una variante ricombinante derivata dall'unione di due sottovarianti di Omicron: KS.1.1 e KP.3.3. Questa combinazione ha conferito a XEC una maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti precedenti, rendendola particolarmente preoccupante per le autorità sanitarie.

I sintomi associati alla variante XEC sono simili a quelli delle precedenti varianti di Omicron e includono febbre alta, mal di gola con tosse, mal di testa, dolori muscolari e stanchezza. Tuttavia, è stata segnalata una maggiore frequenza di perdita di appetito, un sintomo meno comune nelle varianti precedenti.

Nonostante la sua elevata contagiosità, le evidenze attuali non suggeriscono che XEC causi forme più gravi di malattia rispetto alle varianti precedenti. I vaccini attualmente in uso, inclusi quelli aggiornati per le varianti JN.1 e KP.2, sembrano offrire una protezione adeguata contro le forme severe di COVID-19 causate da XEC. È importante sottolineare che, sebbene i sintomi possano essere più lievi, la variante XEC può comunque provocare un numero significativo di ricoveri, specialmente tra le persone vulnerabili.

In Italia, la variante XEC ha mostrato una rapida diffusione, con una presenza crescente nei sequenziamenti dei casi di COVID-19. Le autorità sanitarie raccomandano la vaccinazione aggiornata per tutti, con particolare attenzione alle categorie a rischio, al fine di mantenere un adeguato livello di protezione durante la stagione invernale.

Polemiche sulla nomina di Giovanni Frajese come consulente della Commissione Covid - La Lega ha proposto il professor Giovanni Frajese come consulente per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19. Frajese, endocrinologo noto per le sue posizioni critiche sui vaccini anti-Covid, era stato sospeso dall'Ordine dei Medici nel 2022 per inosservanza dell'obbligo vaccinale.

Covid Italia: Diminuiscono i contagi e i decessi nella settimana dal 14 al 20 novembre 2024 - Nella settimana dal 14 al 20 novembre 2024, l'Italia ha registrato 2.561 nuovi casi di Covid-19, in calo rispetto ai 2.631 della settimana precedente. I decessi sono stati 61, diminuiti rispetto agli 86 della settimana precedente. Il numero di tamponi effettuati è sceso da 66.

Covid, morte di Camilla Canepa: chiesto processo per i medici di Lavagna - La Procura di Genova ha richiesto il rinvio a giudizio per cinque medici dell'Ospedale di Lavagna, accusati di omicidio colposo e falso ideologico in relazione alla morte di Camilla Canepa, la diciottenne deceduta nel giugno 2021 dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca.