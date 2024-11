Previsioni Meteo 23 novembre 2024: Dal gelo all'autunno mite

Dopo le recenti gelate che hanno interessato il Nord e parte del Centro Italia, le previsioni meteo per il 23 novembre 2024 indicano un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Secondo gli esperti, le temperature sono destinate a risalire, riportando un clima autunnale più mite, con massime che potrebbero raggiungere i 20°C anche al Centro-Nord.

Al Nord, la giornata di sabato 23 novembre si prevede soleggiata, con gelate al mattino e dopo il tramonto. Al Centro, il tempo sarà soleggiato, con venti in attenuazione e un deciso calo termico. Al Sud, si attende un cielo prevalentemente soleggiato, con venti in attenuazione e un calo termico significativo.

A partire da domenica 24 novembre, si prevede un aumento delle temperature, con massime che potrebbero raggiungere i 23-24°C al Sud. Al Nord, il cielo sarà nuvoloso con possibili pioviggini in Liguria, mentre al Centro si attende un aumento delle massime. Al Sud, il tempo sarà soleggiato e mite, con massime in aumento.

Lunedì 25 novembre, al Nord si prevede un cielo nuvoloso con pioviggini in Liguria e tempo mite. Al Centro, possibili pioviggini tra Toscana, Umbria e Lazio, con tempo mite anche durante la notte. Al Sud, il tempo sarà soleggiato e mite.

Dopo un sabato sereno e terso ma a tratti gelido, si prevede l'ingresso di una lunga fase più mite che accompagnerà l'Italia verso un mese di dicembre con temperature sopra la media e poche precipitazioni.

