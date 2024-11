Spagna: sanzione di 179 milioni di euro a Ryanair e altre compagnie low cost per supplementi sul bagaglio a mano

Il Ministero dei Consumatori spagnolo ha inflitto una sanzione complessiva di quasi 179 milioni di euro a cinque compagnie aeree low cost per pratiche ritenute abusive, tra cui l'addebito di supplementi per il bagaglio a mano e la riserva di posti a sedere per accompagnatori di persone a carico. Le compagnie coinvolte sono Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian e Volotea.

Ryanair è stata multata per 107,7 milioni di euro, mentre Vueling ha ricevuto una sanzione di 39,2 milioni di euro. EasyJet è stata sanzionata per 29,09 milioni di euro, Norwegian per 1,6 milioni di euro e Volotea per 1,18 milioni di euro. L'importo delle sanzioni è stato calcolato in base ai benefici ottenuti dalle compagnie attraverso le pratiche considerate in violazione.

Le compagnie aeree hanno ora due mesi di tempo per presentare ricorso amministrativo al tribunale competente; trascorso questo periodo, il provvedimento diventerà esecutivo.

Ryanair rimborserà i consumatori per i costi aggiuntivi del check-in in aeroporto - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso l'istruttoria avviata nei confronti di Ryanair per presunta pratica commerciale scorretta, violando gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo. Secondo l'AGCM, le informazioni fornite dalla compagnia aerea riguardo alle condizioni del check-in online erano ingannevoli, in quanto non indicavano chiaramente la finestra temporale per effettuare il check-in e i costi aggiuntivi in caso di check-in in aeroporto.

Ryanair - O'Leary: In Italia possibile target 80 milioni di passeggeri - Noi continuiamo a crescere anche in Italia In diminuzione anche i prezzi, ma non così tanto rispetto a quanto avevamo previsto all'inizio della stagione estiva - ha aggiunto - Portiamo più passeggeri, ma a un prezzo inferiore rispetto all'anno scorso, quindi i nostri clienti fanno un affare migliore.

Ryanair - O'Leary: In Italia possibile target 80 milioni passeggeri - Lo ha affermato all'Adnkronos il Ceo di Ryanair, Michael O'Leary. Attualità - L'ordine di 350 nuovi velivoli fatto da Ryanair a Boeing "ci permetterà di passare dai 200 milioni di passeggeri quest'anno a 300 milioni entro il 2034, una crescita di 100 milioni che sarà del 20% solo in Italia".