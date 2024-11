Covid Italia: Diminuiscono i contagi e i decessi nella settimana dal 14 al 20 novembre 2024

Nella settimana dal 14 al 20 novembre 2024, l'Italia ha registrato 2.561 nuovi casi di Covid-19, in calo rispetto ai 2.631 della settimana precedente. I decessi sono stati 61, diminuiti rispetto agli 86 della settimana precedente. Il numero di tamponi effettuati è sceso da 66.289 a 61.013. La Lombardia ha riportato il maggior numero di nuovi positivi, con 641 casi contro 712 della settimana precedente. Il tasso di positività è aumentato leggermente, passando dal 4% al 4,2%.

Covid, morte di Camilla Canepa: chiesto processo per i medici di Lavagna - La Procura di Genova ha richiesto il rinvio a giudizio per cinque medici dell'Ospedale di Lavagna, accusati di omicidio colposo e falso ideologico in relazione alla morte di Camilla Canepa, la diciottenne deceduta nel giugno 2021 dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

Covid: come la pandemia ha trasformato le abitudini familiari e sociali - L'epidemia di Covid-19 ha profondamente influenzato le routine quotidiane, con molti cambiamenti nella vita sociale e familiare che sembrano destinati a perdurare. Uno studio pubblicato sul Journal of the American Planning Association rivela che le persone trascorrono in media circa un'ora in meno fuori casa rispetto al periodo pre-pandemico, con una riduzione significativa nelle attività sociali esterne e nell'uso dell'auto.

Covid, i sintomi della variante Xec in aumento: perdita di gusto e olfatto tra i segnali principali - La variante Xec del Covid-19, una nuova mutazione appartenente alla famiglia Omicron, sta guadagnando terreno in Italia e a livello globale, con un aumento significativo dei contagi previsto per i mesi invernali. I sintomi più comuni includono febbre, mal di gola, dolori muscolari e articolari, tosse e naso chiuso.