Putin: il conflitto in Ucraina diventa globale dopo l'uso di missili occidentali

Putin: "La guerra è ora globale". Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il conflitto tra Russia e Ucraina ha assunto una dimensione "globale" in seguito all'utilizzo da parte di Kiev di missili a lungo raggio forniti da Stati Uniti e Regno Unito contro il territorio russo. In un discorso televisivo alla nazione, Putin ha sottolineato che l'Ucraina ha impiegato missili Atacms e Storm Shadow per colpire obiettivi all'interno della Russia.

La Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale contro una struttura militare a Dnipro, in Ucraina. Putin ha affermato che Mosca è pronta a qualsiasi scenario e ha rivendicato il diritto di colpire obiettivi nei paesi che forniscono armi a lungo raggio a Kiev.

Queste dichiarazioni seguono l'autorizzazione da parte degli Stati Uniti all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio Atacms per colpire obiettivi in territorio russo, con particolare riferimento alla regione di Kursk. Questa decisione rappresenta un significativo sviluppo politico, sebbene l'impatto sul conflitto possa essere limitato.

L'uso dei missili Storm Shadow, forniti dal Regno Unito, ha permesso all'Ucraina di colpire obiettivi strategici all'interno della Russia, segnando un cambiamento nella politica britannica in linea con il sostegno statunitense agli sforzi difensivi di Kiev.

Putin ha firmato una nuova dottrina nucleare che consente l'uso di armi nucleari in caso di minacce critiche alla sicurezza nazionale. Ha inoltre lasciato aperta la possibilità di un attacco su larga scala contro l'Ucraina, promettendo di avvertire i civili in anticipo per consentire l'evacuazione delle aree interessate.

