Jasmine Paolini: un 2024 da incorniciare tra trionfi e riconoscimenti

Jasmine Paolini ha vissuto nel 2024 una stagione straordinaria, coronata dalla vittoria della Billie Jean King Cup con la squadra italiana. In finale a Malaga, le azzurre hanno superato la Slovacchia con un netto 2-0. Dopo il successo di Lucia Bronzetti, Paolini ha battuto Rebecca Sramkova, numero 43 del ranking, con un convincente 6-2, 6-1, contribuendo in modo decisivo al trionfo azzurro.

Questo successo ha riscattato la delusione dell'anno precedente, quando l'Italia fu sconfitta in finale dal Canada a Siviglia. La crescita di Paolini è stata evidente: matura e lucida nel gestire i momenti cruciali della partita, ha mostrato progressi in ogni aspetto del gioco.

Nel corso dell'anno, Paolini ha raggiunto traguardi significativi. Ha conquistato due finali Slam in singolare e ha vinto l'oro olimpico a Parigi in coppia con Sara Errani. Inoltre, ha raggiunto il quarto posto nel ranking WTA, un risultato che l'ha portata a essere inclusa nella short list per i premi "Giocatrice dell'anno" e "Miglior doppio dell'anno" dall'associazione che guida il tennis professionistico femminile.

I successi di Paolini nel 2024 includono quattro titoli WTA: uno in singolare e tre in doppio. Ha vinto il suo primo Masters 1000 al Dubai Tennis Championships e, in coppia con Errani, ha trionfato all'Upper Austria Ladies di Linz, agli Internazionali d'Italia e al China Open. L'apice della stagione è stato raggiunto alle Olimpiadi di Parigi, con la conquista della medaglia d'oro nel doppio.

Nonostante le delusioni negli Slam, dove ha raggiunto tre finali (due in singolare e una in doppio), Paolini ha accumulato guadagni significativi. In carriera, ha guadagnato circa 8 milioni di dollari, con 5 milioni ottenuti nell'ultimo anno. A questi si aggiungono i 196.000 euro che l'Italia riceve per ogni medaglia d'oro conquistata alle Olimpiadi. Fuori dal campo, grazie ai contratti di sponsorizzazione, i guadagni di Paolini si aggirano intorno a 1 milione di euro, secondo Forbes.

