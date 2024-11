Raffaele Ventura, ex terrorista condannato per l'omicidio Custra, può tornare in Italia: pena estinta

Raffaele Ventura, ex membro delle Formazioni Comuniste Combattenti, è stato condannato a 14 anni di reclusione per concorso morale nell'omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra, avvenuto a Milano il 14 maggio 1977. Dopo la condanna, Ventura si rifugiò in Francia, dove ha vissuto per decenni. Nel 2021, la Corte d'Appello di Parigi aveva respinto la richiesta di estradizione avanzata dall'Italia, citando il lungo periodo trascorso e il diritto alla vita privata e familiare.

Recentemente, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha dichiarato estinta la pena di Ventura, riconoscendo che il periodo di tempo trascorso, pari al doppio della pena inflitta, ha portato all'estinzione della condanna. Questo significa che Ventura può ora tornare in Italia senza dover scontare la pena.

La decisione della corte milanese si basa sul principio che, trascorso un periodo di tempo equivalente al doppio della pena inflitta, la condanna si estingue. Nel caso di Ventura, questo periodo è stato raggiunto, consentendogli di tornare in Italia senza conseguenze giudiziarie.

Nel 2021, le autorità francesi avevano arrestato diversi ex terroristi italiani su richiesta dell'Italia, ma la maggior parte di loro è stata rilasciata a causa del lungo periodo trascorso dai reati e del diritto alla vita privata e familiare.

