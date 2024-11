Sanremo 2025: Codacons diffida Rai e Carlo Conti riguardo a rapper con testi violenti

Il Codacons ha presentato oggi una formale diffida alla Rai e al conduttore Carlo Conti, chiedendo l'esclusione dal Festival di Sanremo 2025 di rapper e trapper autori di brani con testi violenti o sessisti. L'associazione sottolinea che, in un periodo in cui la lotta contro la violenza di genere e il bullismo è prioritaria in Italia, la Rai non può promuovere artisti che diffondono messaggi diseducativi e pericolosi, specialmente per i giovani.

Il Codacons critica anche le etichette discografiche, le emittenti radiofoniche e alcune cantanti donne che collaborano con rapper controversi, accusandole di ipocrisia nel dichiararsi contro la violenza sulle donne mentre promuovono artisti con testi offensivi. L'associazione invita le cantanti donne a non partecipare al Festival se saranno ammessi in gara rapper o trapper con brani offensivi verso il mondo femminile.

In caso di esibizioni di artisti con testi violenti, il Codacons è pronto a presentare una denuncia in Procura per induzione alla violenza sulle donne e a richiedere l'allontanamento dei cantanti dalla città di Sanremo, in analogia all'articolo 282 bis del Codice di procedura penale.

