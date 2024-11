Russia lancia il missile intercontinentale RS-26 Rubezh contro l'Ucraina

La Russia ha effettuato un attacco senza precedenti utilizzando il missile balistico intercontinentale RS-26 Rubezh, colpendo la città di Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk. Questo rappresenta la prima volta che un ICBM viene impiegato in un conflitto armato.

L'RS-26 Rubezh, noto anche come SS-X-31 Sickle D, è un missile a propellente solido, lanciato da piattaforme mobili, con una gittata stimata tra 5.500 e 6.000 km. Progettato dal Moscow Institute of Thermal Technology, ha completato con successo i test nel 2016. È in grado di trasportare testate nucleari o convenzionali.

Secondo le autorità ucraine, l'attacco ha danneggiato un impianto industriale e causato il ferimento di due persone. Le difese aeree ucraine hanno intercettato sei dei sette missili da crociera Kh-101 lanciati simultaneamente, ma non sono riuscite a fermare l'RS-26.

Questo sviluppo segue l'uso da parte dell'Ucraina dei missili a lungo raggio Atacms e Storm Shadow, autorizzati rispettivamente da Stati Uniti e Regno Unito. La risposta russa con l'RS-26 Rubezh segna un'escalation significativa nel conflitto.

Il missile RS-26 Rubezh è stato progettato per essere lanciato da piattaforme mobili, offrendo maggiore flessibilità e capacità di penetrazione. La sua capacità di trasportare testate nucleari o convenzionali lo rende una risorsa strategica per la Russia.

L'uso di un ICBM in un conflitto regionale solleva preoccupazioni sulla possibilità di un'escalation nucleare e sulle implicazioni per la sicurezza internazionale. Le autorità ucraine hanno condannato l'attacco, definendolo un atto di aggressione senza precedenti.

Ucraina: la Russia lancia un missile balistico intercontinentale per la prima volta dall'inizio del conflitto - L'Aeronautica Militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale (ICBM) dalla regione di Astrakhan, segnando la prima volta che un'arma di tale portata viene utilizzata nel conflitto iniziato nel 2022. L'attacco ha colpito la città di Dnipro, nel centro-est dell'Ucraina, causando danni significativi a infrastrutture critiche e imprese locali.

Ucraina: Kiev utilizza i missili britannici Storm Shadow contro la Russia - L'Ucraina ha intensificato le sue operazioni militari lanciando per la prima volta missili a lungo raggio Storm Shadow, forniti dal Regno Unito, contro obiettivi in territorio russo. Secondo fonti russe citate dal Times, le forze armate ucraine avrebbero lanciato 12 missili verso la regione di Kursk, area sotto controllo ucraino dall'invasione iniziata ad agosto.

Ucraina utilizza per la prima volta missili ATACMS forniti dagli USA contro la Russia; Putin firma nuova dottrina nucleare - Nel millesimo giorno dall'inizio del conflitto, l'Ucraina ha lanciato per la prima volta missili a lungo raggio ATACMS forniti dagli Stati Uniti contro un obiettivo in territorio russo. L'attacco ha colpito un deposito di armi nella regione di Bryansk, situata a circa 110 km dal confine ucraino.