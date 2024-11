Migranti: approvato l'emendamento 'Musk', polemiche dal PD

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha dato il via libera all'emendamento al decreto Flussi, noto come 'emendamento Musk', presentato dalla relatrice Sara Kelany di Fratelli d'Italia. Questo emendamento trasferisce la competenza sui ricorsi per i respingimenti dei migranti dalle sezioni immigrazione dei tribunali alle corti d'appello.

Il nome 'emendamento Musk' deriva dal fatto che la proposta è stata avanzata poco dopo un tweet di Elon Musk critico nei confronti dei giudici italiani.

Il Partito Democratico ha espresso forte opposizione, definendo l'approvazione "una pagina buia per il Parlamento". Secondo i deputati dem, la decisione mira a indebolire i tribunali specializzati in immigrazione, trasferendo la competenza di convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo a corti d'appello già sovraccariche di lavoro.

Hanno inoltre sottolineato che si tratta di una "chiara vendetta" contro chi, applicando la legge, si è rifiutato di piegarsi a richieste che violano i principi del diritto.

L'emendamento è stato presentato poche ore dopo un tweet di Elon Musk in cui invitava il governo italiano a rimuovere i giudici che "impediscono l’attuazione del protocollo Italia-Albania". In risposta, il PD ha commentato: "Musk chiede, FdI esegue".

