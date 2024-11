Sparatoria a Bellano: rapina in banca culmina in conflitto a fuoco con un ferito grave

Oggi, mercoledì 20 novembre 2024, intorno alle 10:00, un uomo è rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta nei pressi di Bellano, in provincia di Lecco. L'incidente è il risultato di un inseguimento tra le forze dell'ordine e un rapinatore che aveva appena compiuto una rapina armata presso la filiale della banca Crédit Agricole di Castione Andevenno, in provincia di Sondrio.

Secondo le informazioni disponibili, l'impiegato della banca ha immediatamente allertato le forze dell'ordine dopo l'incidente. Le pattuglie della polizia di Sondrio hanno rapidamente individuato il fuggitivo, che si stava allontanando a bordo di un furgone. L'inseguimento è proseguito lungo la Statale 36, fino a Bellano, dove si è verificata la sparatoria. Le forze dell'ordine hanno risposto al fuoco dei malviventi, che avevano aperto il fuoco per primi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari con un'automedica e due ambulanze. L'uomo ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale di Lecco. Le sue condizioni sono critiche.

La questura di Lecco sta conducendo le indagini sull'accaduto. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull'identità del rapinatore o sull'entità del bottino. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare eventuali complici.