KIA compie 80 anni e lo Sportage è attualmente il suo modello di seconda mano più richiesto in Italia

In vista dell?ottantesimo compleanno della casa coreana il prossimo dicembre, CARFAX ha svolto uno studio sulle auto usate a marchio KIA e sulle preferenze degli italiani a riguardo.

Fondata l'?11 dicembre 1944 a Seul, KIA Motors si appresta a spegnere ottanta candeline. Inizialmente dedicata alla produzione di componenti per biciclette, nel 1970 produce la sua prima auto, mentre il debutto del marchio coreano nel nostro paese risale al 1998, lo stesso anno della fusione con Hyundai.

In occasione di quest’importante compleanno, CARFAX, Azienda di riferimento a livello internazionale per le informazioni sulla storia dei veicoli, ha effettuato un?indagine sulla propria piattaforma delle auto KIA più gettonate nel 2023 e nel 2024 da coloro che stanno valutando l?acquisto di una vettura di seconda mano in Italia.

Il modello che si aggiudica la medaglia d?oro con il 39% delle preferenze è lo Sportage. Questo risultato non stupisce se si considera che, secondo i più recenti dati UNRAE, nel mercato del nuovo questa vettura ha rappresentato nei primi dieci mesi di quest’anno il modello più venduto tra i SUV del segmento C. Al secondo posto tra le vetture usate a marchio KIA più ricercate troviamo poi la Picanto con l?11%, la più piccola auto della casa coreana, seguita a breve distanza dalla Rio con il 10% e poi dalla C?eed e dalla Stonic, entrambe con il 7%.

Analizzando più in generale le vetture cercate sulla piattaforma di CARFAX, risulta che le KIA più richieste abbiano in media un?età di 7 anni e percorso 102.000 chilometri.

Guardando, invece, i dati relativi ai possibili fattori di rischio nell?acquisto di una KIA usata, si rileva che le auto del brand coreano ne presentano un numero inferiore rispetto alla media dei veicoli di seconda mano. Le KIA, infatti, risultano aver subito incidenti o danni di varia natura nel 17% dei casi, contro il 24% medio di tutte le vetture.

Molto interessante è anche il dato relativo alle auto che hanno trascorso un periodo in un altro paese prima di essere portate in Italia. In questi casi, infatti, potrebbe essere più complicato risalire a quanto avvenuto durante la permanenza all?estero per quanto concerne eventuali danni che, se non riparati correttamente, potrebbero potenzialmente compromettere l?affidabilità e il valore del veicolo. Dai risultati della ricerca si evince che se in media è l?11% delle vetture a essere importato dall?estero, nel caso di KIA è appena il 3%, una percentuale decisamente più contenuta.

?Il nostro studio realizzato per celebrare l?ottantesimo anniversario di KIA conferma che lo Sportage, che ha ottenuto ottimi riscontri in Italia nelle vendite del nuovo, è la punta di diamante della casa coreana anche per quanto riguarda l?usato?, ha dichiarato Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX, che ha proseguito ?Particolarmente significativi sono poi i dati circa le problematiche più comuni che si possono incontrare acquistando una KIA usata, che sono un po? più favorevoli rispetto alla media. Tuttavia, è sempre consigliabile effettuare specifiche verifiche sulla vettura cui siamo interessati e, in particolare, un report sulla storia del veicolo, un test drive e un controllo da parte di un meccanico di fiducia?, ha concluso Arban.