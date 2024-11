Black Friday di Kingston

Le offerte di Kingston Technology saranno disponibili dal 21 novembre al 2 dicembre su Amazon.it

Il countdown per Black Friday e Cyber Monday è iniziato: appassionati ed esperti di tecnologia si stanno preparando a cogliere tutte le incredibili offerte in arrivo. E come ogni anno, Kingston Technology, leader mondiale in soluzioni tecnologiche e prodotti storage, è pronta a presentare una serie di offerte imperdibili.

Per tutti i tech lover, infatti, dal 21 novembre fino al 2 dicembre, su Amazon, sarà possibile acquistare a prezzi molto vantaggiosi una vasta scelta di prodotti Kingston.

Ecco una selezione delle principali offerte:

Per chi è in cerca di soluzioni di backup file agili e convenienti, Kingston mette in promozione la nuova XS1000 in versione rossa da 1TB e 2TB. La sua forma elegante e compatta consente di portarlo ovunque con facilità, senza rinunciare alle prestazioni: questo piccolo concentrato di potenza è in grado di raggiungere velocità fino a 1.050 MB/s con capacità che arrivano fino a 2 TB2, garantendo così tutta la velocità e lo spazio di cui possono necessitare i dati più preziosi.

Chi invece è in cerca di velocità di trasferimento ancora più performanti, può acquistare Kingston XS2000 nella versione da 1TB, che consente velocità di trasferimento fino a 2.000 MB/s e opzioni di storage ad alta velocità per l’offloading e l’editing di immagini in alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni in tempi estremamente rapidi.

Ma le offerte non sono finite qui:per gamer e appassionati alla ricerca di soluzioni per pc assemblati e upgrade in grado di offrire prestazioni estreme, Kingston mette a disposizione a un prezzo vantaggioso FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD. Questo prodotto è ideale anche per chi vuole trarre il massimo dalle console di ultima generazione. La versione con dissipatore di calore, infatti, permette maggiori livelli di dispersione termica, garantendo un raffreddamento ottimale alla console Play Station 5 anche durante le sessioni di gioco più intense.

Per chi vuole combinare stile e prestazioni, può acquistare i Drive Flash USB DataTraveler SE9 G nella versione da 256 GB, per archiviare e condividete filmati, musica, foto raw e molto altro.

Il Black Friday di Kingston Technology sta arrivando, e su Amazon.it è possibile consultare tutta la vasta gamma di prodotti protagonisti dei vantaggiosi sconti!

