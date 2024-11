Recensione Reolink Video Doorbell WiFi

Il Reolink Video Doorbell WiFi è un campanello video intelligente progettato per offrire maggiore sicurezza alla tua abitazione. Dotato di funzionalità moderne come la rilevazione del movimento, la comunicazione bidirezionale e una risoluzione video ad alta definizione, è pensato per integrarsi facilmente con i sistemi domotici e per essere controllato a distanza tramite un'app mobile. Questo dispositivo è ideale per chi cerca una soluzione di sicurezza semplice e affidabile.

Materiali e Design

Il Reolink Video Doorbell WiFi è realizzato con materiali di alta qualità, caratterizzati da una plastica resistente e una finitura che assicura una lunga durata anche in condizioni atmosferiche difficili, grazie alla certificazione IP65 che garantisce resistenza a polvere e pioggia. Il design è elegante e compatto, con dimensioni di 133 mm (A) x 48 mm (L) x 23 mm (P) e un peso di soli 96 g, che lo rende facilmente adattabile a qualsiasi tipo di porta senza risultare invadente. La parte frontale è dominata dalla fotocamera grandangolare, che offre una visibilità eccellente sia di giorno che di notte, grazie alla risoluzione 3MP e alla funzione di visione notturna a infrarossi.

Per quanto riguarda le interfacce, il campanello è dotato di un pulsante di ripristino situato sulla parte inferiore, utile per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica in caso di problemi con la configurazione o la connessione. La porta di alimentazione supporta due opzioni di energia: può essere alimentato tramite il cablaggio elettrico esistente della porta, se disponibile, o tramite un alimentatore con presa a muro. Per quanto riguarda la connessione di rete, è possibile utilizzare una porta Ethernet RJ45 da 10/100 Mbps, che permette una connessione cablata più stabile e veloce rispetto al WiFi, garantendo una trasmissione video fluida senza interruzioni, soprattutto in ambienti con una rete senza fili poco potente.

Il dispositivo è dotato di uno slot per scheda microSD che supporta schede fino a 256 GB, permettendo di memorizzare le registrazioni video localmente. Inoltre, il Reolink Video Doorbell WiFi è compatibile con i sistemi Reolink NVR, consentendo un’archiviazione centralizzata delle immagini e video in tempo reale. Questo rende il dispositivo molto versatile, offrendo diverse opzioni di gestione dei dati. Il design è studiato per garantire una facilità di utilizzo e un aspetto moderno e funzionale, rendendo il Reolink Video Doorbell WiFi una scelta pratica e sicura per chi cerca una soluzione di videosorveglianza domestica completa.

Hardware

Il Reolink Video Doorbell WiFi è dotato di un hardware di alta qualità che garantisce prestazioni eccellenti. La fotocamera è equipaggiata con un sensore CMOS da 1/2,7", che offre una risoluzione video predefinita di 2560×1920 (5 megapixel) a 20 fps, garantendo immagini dettagliate e fluide. La lente da 2,26 mm con apertura f/2.0 e taglio IR assicura una visione nitida, anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il campo visivo orizzontale di 135°, verticale di 100° e diagonale di 180° permettono una copertura ampia dell'area circostante. La registrazione pre-movimento è supportata, consentendo di catturare anche gli eventi che accadono prima che il movimento venga rilevato. Per quanto riguarda l’audio, il dispositivo offre una comunicazione bidirezionale grazie ai due microfoni integrati e un altoparlante, con funzionalità di riduzione del rumore e soppressione dell'eco per garantire conversazioni chiare.

Inoltre, le risposte rapide sono disponibili per rispondere immediatamente ai visitatori. Dal punto di vista energetico, il campanello richiede una connessione cablata a 12-24 V AC o CC 24 V, mentre supporta anche connessioni tramite Ethernet (RJ45 da 10/100 Mbps). Per il magazzinaggio, è presente uno slot per una scheda microSD (fino a 256 GB) e compatibilità con i NVR di Reolink. La connessione WiFi supporta le frequenze 2,4 GHz e 5 GHz, con sicurezza WPA-PSK/WPA2-PSK. Il dispositivo supporta protocolli come HTTPS, IPv4, RTSP, RTMP e ONVIF, ed è compatibile con sistemi operativi Windows, macOS, iOS e Android, oltre a funzionare con l'Assistente Google per un'integrazione ancora più fluida. Per la registrazione, offre diverse modalità, tra cui la registrazione del movimento, 24 ore su 24 o programmata. Il tutto è protetto da una certificazione IP65, che rende il campanello resistente agli agenti atmosferici, con un intervallo di temperatura di funzionamento che va da -10°C a +50°C e un’umidità operativa del 10% al 90%. Il Reolink Video Doorbell WiFi offre un hardware completo e versatile, che soddisfa le esigenze di sicurezza domestica avanzata, con immagini e audio di alta qualità, facile gestione tramite app e connessione sicura.

Installazione e Uso Quotidiano

L'installazione del Reolink Video Doorbell WiFi è progettata per essere relativamente semplice e può essere eseguita da chiunque abbia una minima esperienza con attrezzi da fai-da-te. Il dispositivo può essere alimentato tramite un collegamento diretto alla rete elettrica. Sarà necessario collegare il campanello ai fili esistenti, il che richiede di solito l'intervento di un elettricista, a meno che non si abbia familiarità con il cablaggio elettrico. Il kit di installazione include viti, un supporto regolabile per adattarsi a diverse altezze e inclinazioni, e una guida passo passo. Il campanello può essere montato su superfici di cemento, legno o metallo, grazie al supporto robusto e agli accessori inclusi. Una volta fissato il dispositivo, è necessario configurarlo tramite l’app mobile Reolink, che guida l'utente attraverso la connessione al WiFi domestico e le impostazioni iniziali. E' importante assicurarsi che la rete WiFi sia stabile e che la distanza dal router non crei problemi di segnale. L'installazione richiede circa 20 minuti.

Una volta installato, l'uso quotidiano del Reolink Video Doorbell è molto semplice grazie all'app mobile intuitiva, disponibile per dispositivi Android e iOS. L'app permette di visualizzare in tempo reale il video dalla fotocamera, rispondere ai visitatori tramite il microfono e l'altoparlante integrato, e ricevere notifiche quando viene rilevato un movimento. La funzione di rilevamento del movimento è altamente configurabile, con opzioni per personalizzare l'area di rilevamento, la sensibilità e il tipo di notifica. La qualità dell'immagine è eccellente sia di giorno che di notte, grazie alla risoluzione 3MP e alla visione notturna a infrarossi. Il flusso video è fluido, con una bassa latenza, e la comunicazione è chiara. Tuttavia, la connessione WiFi deve essere stabile per evitare interruzioni nel flusso video o nel dialogo.

Conclusioni

Il Reolink Video Doorbell WiFi è un'ottima scelta per chi cerca un campanello video facile da installare, con una qualità video superiore e funzionalità moderne. La qualità costruttiva e la protezione contro le intemperie lo rendono adatto a qualsiasi condizione atmosferica, mentre la comunicazione bidirezionale e la visione notturna lo rendono sicuro e affidabile. L'unico punto da considerare è la dipendenza dalla connessione WiFi, che deve essere sufficientemente potente per garantire un funzionamento ottimale. Nel complesso, è una soluzione molto valida per migliorare la sicurezza domestica, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo.

Voto 9/10

WiFi Doorbell: https://reolink.com/ product/reolink-video- doorbell-wifi/

Pro

Facilità di installazione

Design compatto e adattabile

App intuitiva

Accessori inclusi

Contro

Cablaggio richiede esperienza

Vicinanza al router

