Veeam e l’integrità dei dati

Veeam e l’integrità dei dati: la base della vera data freedom

A cura di Rick Vanover, Vice President, Product Strategy, Veeam

Con le aziende che gestiscono ecosistemi di dati sempre più complessi, mantenere l'integrità dei dati durante il trasferimento è diventato più critico che mai. Tuttavia, garantire l'integrità dei dati è diventato più difficile, lasciando le organizzazioni a rischio di perdita e corruzione dei dati. Affinché le aziende possano davvero abbracciare la data freedom, devono non solo essere in grado di spostare i dati, ma anche garantire che rimangano accurati, completi e affidabili durante ogni migrazione.

L'impatto della migrazione sull'integrità dei dati

Il movimento di dati rappresenta uno dei rischi più significativi per l'integrità degli stessi, con la mancanza di test pre-migrazione come principale causa di problemi quali la corruzione e la perdita di dati. Ciò può provocare inattività imprevista, danni alla reputazione e perdita di informazioni importanti. Il recente incidente globale di Crowdstrike è un esempio di come un solo errore possa avere un impatto significativo sull'intero business e sui suoi stakeholder. Ecco perché i test prima dell'implementazione sono essenziali e consentono alle organizzazioni di identificare potenziali problemi e attuare misure correttive in tempo.

Il ruolo della consapevolezza e della preparazione

L'integrità dei dati inizia con la consapevolezza. Molte organizzazioni non comprendono appieno quali dati possiedano, quando sono stati aggiunti o cosa è stato aggiornato nel tempo, rendendo difficile condurre audit o controlli di integrità. Avere consapevolezza sugli asset informativi è il primo passo verso la convalida dei dati e la rilevazione di anomalie basate su analisi storiche.

Successivamente, test rigorosi e continui per la migrazione sono cruciali. Ciò include test sia per la funzionalità che per l'economia. La funzionalità si riferisce a quanto bene il sistema opera dopo la migrazione, garantendo che continui a soddisfare le aspettative; l'economia si riferisce alla redditività del sistema o dell'applicazione, particolarmente importante nelle migrazioni basate su cloud. Il testing economico comporta l'esame del consumo delle risorse, dei costi dei servizi e della scalabilità complessiva per accertare se la soluzione sia economicamente sostenibile per l'azienda. Strumenti come il Health Check di Veeam possono essere utilizzati per condurre audit regolari e automatizzati sull'integrità dei dati. Questi controlli aiutano a rilevare eventuali incoerenze nei file di backup, consentendo alle aziende di correggere e garantire la recuperabilità dei dati.

Le organizzazioni devono paragonare la preparazione alla migrazione a come i piloti si addestrano per risolvere un imprevisto. Pianificando i potenziali problemi che le aziende possono incontrare durante il trasferimento dei dati tra sistemi e piattaforme, è possibile ridurre al minimo il rischio e l'impatto di dati compromessi.

Le aziende dovrebbero prepararsi per le migrazioni anche se non si aspettano cambiamenti immediati. Proprio come i piloti non aspettano condizioni di volo sfavorevoli per addestrarsi a un atterraggio di emergenza, le aziende non dovrebbero attendere di essere avvisate di un cambiamento imminente per avviare controlli e test sui dati. L'ambiente tecnologico volatile e frenetico significa che dobbiamo essere sempre pronti per evitare di essere colti di sorpresa.

L'integrità dei dati e i backup sicuri abilitano la data freedom

Un piano robusto di backup e recupero dati rappresenta l'ultima linea di difesa. Il 2024 Ransomware Trends Report di Veeam ha rilevato che il 65% delle organizzazioni non aveva un piano di recupero per una crisi e solo il 50% disponeva di backup immutabili. Questo compromette significativamente la capacità di ripristinare in modo efficiente i dati corrotti o persi. Fortunatamente, ci sono passi semplici che le aziende possono adottare per proteggere i loro dati e migliorare la resilienza dei dati. Seguendo la regola 3-2-1-1-0, che raccomanda di archiviare tre copie dei dati su almeno due diversi tipi di supporto, con una copia offsite, una copia air-gapped e zero errori, le aziende possono significativamente aumentare la loro resilienza dei dati.

La data freedom non riguarda solo la capacità di spostare i dati, ma garantisce anche che rimangano accurati, sicuri e utilizzabili durante le migrazioni o i cambiamenti di piattaforma. Test regolari e valutazioni aiutano a mantenere sia l'integrità che la libertà, assicurando che le aziende possano fare affidamento sui loro dati quando è più importante. Infine, un solido piano di backup e recupero fornisce alle aziende tranquillità e una rete di sicurezza, garantendo che possano riprendersi e progredire in modo efficiente in caso di un attacco o di un errore.

Ad esempio, la Anheuser-Busch Employees’ Credit Union è stata in grado di migrare le sue 130 macchine virtuali in un nuovo edificio in totale tranquillità grazie al supporto di Veeam nei rigorosi test pre-migrazione e di recupero da disastri. Nel caso improbabile che qualcosa andasse storto durante la migrazione, sapevano che sarebbe stato possibile ripristinarlo completamente e in modo efficiente, minimizzando qualsiasi inattività e interruzione delle operazioni aziendali.

Potenziato il Veeam Data Cloud Vault - Veeam, leader n.1 nella resilienza dei dati, potenzia il Veeam Data Cloud VaultLa nuova offerta di archiviazione cloud offre una disponibilità estesa, un prezzo unico e prevedibile per l'archiviazione cloud attraverso due nuove edizioni, garantendo un'integrazione fluida con Veeam Data Platform, basata sui principi di resilienza dei dati Zero TrustVeeam Software, leader n.

Veeam: Proteggi il tuo futuro digitale oggi - Quasi due decenni fa, Clive Humby coniò l'ormai celebre frase "i dati sono il nuovo petrolio". Con l'intelligenza artificiale (IA), abbiamo il nuovo motore a combustione interna. Il discorso sull'IA ha raggiunto picchi altissimi, ma questa "era dell'IA" in cui siamo entrati è solo un capitolo di una storia che va avanti da anni: la trasformazione digitale.

Veeam: NIS2 costi aziende EMEA sicurezza informatica - Veeam: la direttiva NIS2 svuota le risorse delle organizzazioni: il 95% delle aziende EMEA utilizza altri fondi per rispettare la scadenza La conformità alla NIS2 amplifica le carenze di competenze IT e la pressione sulle risorse dell’azienda Con l'implementazione della NIS2 in corso in tutta l'UE, un nuovo sondaggio di Censuswide, commissionato da Veeam Software, rivela l'impatto significativo sulle aziende che si stanno adattando a questa importante direttiva sulla security.