Mobile Gaming Awards

TIKTOK, MONOPOLY GO! E SAMSUNG GALAXY NOMINATI VINCITORI DEL MOBIES PRESENTATO DA SAMSUNG GALAXY

Tornando a Los Angeles, il Mobies di quest'anno presentato da Samsung Galaxy ha riunito le stelle, gli innovatori e i giocatori più brillanti per una celebrazione indimenticabile mentre fan e leader del settore si sono riuniti per onorare il meglio nel settore in continua crescita dei giochi mobili.

The Mobies presentato da Samsung Galaxy, la prima cerimonia di premiazione dei giochi mobili, ha annunciato i vincitori del suo secondo evento annuale, tenutosi presso i Thunder Studios di Los Angeles, vincitori del premio Emmy. La cerimonia di quest'anno ha riunito leader globali, innovatori e appassionati di giochi mobili per un'indimenticabile serata di celebrazione e riconoscimento.

Basandosi sul successo della sua edizione inaugurale, i Mobies presentati da Samsung Galaxy hanno continuato a onorare i giochi, i giocatori, i creatori di contenuti e le organizzazioni che plasmano il futuro dei giochi mobili. Presentato da Barney "Banks" Banks, Daniel "Dgon" Gonzales e Rachel "Seltzer" Quirico, l'evento è stato caratterizzato da straordinari momenti di riconoscimento e intrattenimento, consolidando il suo ruolo di celebrazione caratteristica per la comunità dei giochi mobili.

I vincitori di quest'anno hanno evidenziato l'eccellenza nel panorama dei giochi mobili. TikTok è stata nominata App mobile dell'anno per il suo impatto sulla cultura del gioco, PUBG Mobile è stata nominata Gioco d'azione mobile dell'anno e la collaborazione Stumble Guys x MrBeast ha vinto la Campagna dell'anno per la sua partnership creativa che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo.

L'elenco completo dei Mobie presentati dai vincitori dei Samsung Galaxy è:

Gioco mobile dell'anno: Brawl Stars

Gioco casual mobile dell'anno: MONOPOLY GO!

Gioco d'azione mobile dell'anno: PUBG Mobile

Gioco di strategia mobile dell'anno: Last War: Survival Game

Gioco sportivo mobile dell'anno: eFootball 2024

Gioco competitivo mobile dell'anno: Mobile Legends: Bang Bang

App mobile dell'anno: TikTok

Piattaforma di copertura dell'anno — Liquipedia

Sviluppatore mobile dell'anno: Supercell

Innovazione mobile dell'anno: Backbone One

Evento live dell'anno: Mobile Legends: Bang Bang M5 World Championship

Campagna dell'anno: Stumble Guys x MrBeast

Partner commerciale dell'anno: Samsung Galaxy

Creatore di contenuti mobili dell'anno: Donato “TheDonato” Muñoz

Streamer mobile dell'anno: giochi Payal

Giocatore mobile dell'anno: Mohamed Light

Squadra mobile dell'anno: Falcons AP.Bren - Mobile Legends: Bang Bang

Organizzazione mobile dell'anno: S8UL

Gioco rivoluzionario dell'anno: MONOPOLY GO!

Impatto globale nel gioco mobile — Tobias “Panda” Näslund

Fondato dal team dietro gli Esports Awards, l'acclamata cerimonia di premiazione seguita da 20 milioni di persone ogni anno, e da Matt "MobileMatt" Rutledge, fondatore e CEO di BAYZ, Mobies documenta, riconosce e premia l'eccellenza nel settore della telefonia mobile.

"I Mobies di quest'anno hanno messo in mostra lo straordinario talento, la creatività e la passione che guidano il settore dei giochi mobili", ha affermato Matt "MobileMatt" Rutledge", co-fondatore dei Mobies, "Congratulazioni sentite a tutti i nostri vincitori e grazie a tutti coloro che continuano a sostenere la nostra missione di celebrare l’eccellenza del gioco mobile”.

Mike Ashford, CEO degli Esports Awards, ha aggiunto: “I Mobies sono cresciuti oltre le nostre aspettative in soli due anni. I vincitori di stasera rappresentano il meglio di ciò che i giochi mobili hanno da offrire e siamo entusiasti di continuare a sostenere questo settore dinamico e in continua evoluzione. Ci vediamo alla cerimonia del 2025!”

La cerimonia di quest'anno ha dato il via alla PWR UP Week, una settimana di celebrazione dei settori degli eSport, dei giochi e dei dispositivi mobili mentre l'élite del settore prende d'assalto Los Angeles. Continuando i festeggiamenti, gli Esports Awards si svolgeranno questo giovedì, 21 novembre, con il ritorno dell'Esports Village, dei veicoli personalizzati Lexus e di un tappeto rosso completamente allestito con l'amata Glambot.