Towers of Aghasba è disponibile in accesso anticipato su PS5 e PC

Dreamlit Games ha appena lanciato il suo titolo di debutto, Towers of Aghasba , in accesso anticipato su Steam e PlayStation 5. Ispirato ai mondi artistici e fantasy dei film dello Studio Ghibli, insieme all'accogliente isola vita di Animal Crossing, questa splendida avventura unisce l'esplorazione del mondo aperto con la creatività dei giocatori.

I giocatori vivranno una storia ricca mentre trasformano terre secche in ecosistemi vibranti, facendo amicizia con creature maestose e progettando una fiorente comunità isolana in equilibrio con la natura.

Towers of Aghasba è ora disponibile in accesso anticipato su Steam e PlayStation Store al prezzo di $ 29,99 USD.

Towers of Aghasba - Official Launch Trailerhttps://www.youtube.com/watch?v=j76LZRBEQ4I

