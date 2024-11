Italia-Slovacchia, finale della Billie Jean King Cup 2024: orario e dove seguirla in tv

L'Italia si prepara a disputare oggi, mercoledì 20 novembre 2024, la finale della Billie Jean King Cup contro la Slovacchia. L'incontro si terrà alle ore 17:00 presso il Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, in Spagna. La squadra italiana, guidata dal capitano Tathiana Garbin, è composta da Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Le azzurre hanno raggiunto la finale per il secondo anno consecutivo, dopo aver superato il Giappone nei quarti di finale e la Polonia di Iga Swiatek in semifinale.

La Slovacchia, avversaria dell'Italia in finale, ha ottenuto una vittoria sorprendente contro la Gran Bretagna in semifinale. Il punto decisivo è arrivato dal doppio, dove Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova hanno sconfitto il duo britannico composto da Olivia Nicholls e Heather Watson con un netto 6-2, 6-2. In precedenza, Emma Raducanu aveva portato in vantaggio la Gran Bretagna battendo Hruncakova, ma Rebecca Sramkova ha pareggiato i conti superando Katie Boulter in tre set.

La finale sarà trasmessa in diretta televisiva su SuperTennis, disponibile in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sul canale 224 della piattaforma satellitare Sky. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in streaming sul sito di SuperTennis e sulla piattaforma SuperTenniX.

La Billie Jean King Cup, precedentemente nota come Fed Cup, è la massima competizione a squadre del tennis femminile. L'Italia ha una storia prestigiosa in questo torneo, avendo vinto il titolo in quattro occasioni: 2006, 2009, 2010 e 2013. La finale odierna rappresenta un'opportunità per le azzurre di aggiungere un altro trofeo al loro palmarès e riscattare la sconfitta subita nella finale dello scorso anno.

La Slovacchia, dal canto suo, torna in finale per la prima volta dal 2002, anno in cui conquistò il titolo battendo la Spagna. La squadra, capitanata da Matej Liptak, ha mostrato grande determinazione nel corso del torneo, eliminando avversarie di alto livello come gli Stati Uniti, l'Australia e la Gran Bretagna.

L'incontro si preannuncia equilibrato e avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare il prestigioso titolo. Gli appassionati di tennis potranno seguire la diretta dell'evento e sostenere le azzurre in questa importante sfida.

