Putin minaccia e Svezia e Finlandia aggiornano i manuali di sopravvivenza per la popolazione

In risposta alle crescenti tensioni internazionali e alle minacce di utilizzo di armi nucleari da parte della Russia, la Svezia e la Finlandia, recentemente entrate a far parte della NATO, hanno deciso di aggiornare e distribuire manuali di sopravvivenza alla loro popolazione. Questi opuscoli forniscono istruzioni dettagliate su come prepararsi e affrontare situazioni di emergenza, come conflitti militari, interruzioni delle comunicazioni, blackout e eventi meteorologici estremi.

Le autorità governative svedesi hanno iniziato la distribuzione dell'opuscolo intitolato "Om krisen eller kriget kommer" ("Se arriva la crisi o la guerra") a tutte le cinque milioni di famiglie del paese. Questo manuale, pubblicato per la prima volta durante la Seconda Guerra Mondiale e giunto alla sua quinta edizione, pone una maggiore enfasi sulla preparazione alla guerra. La versione digitale dell'opuscolo, resa disponibile a ottobre, è stata scaricata circa 55.000 volte, indicando un significativo interesse da parte della popolazione.

Secondo l'Agenzia svedese per le emergenze civili (MSB), il manuale offre consigli pratici su come i cittadini possono sostenersi in caso di guerra. Tra le raccomandazioni vi sono la conservazione di scorte di acqua in bottiglia e prodotti sanitari, la coltivazione di alimenti commestibili in casa e la preparazione di kit di emergenza contenenti pannolini, medicine e alimenti per bambini. Inoltre, l'opuscolo include suggerimenti su come affrontare l'ansia, preparare gli animali domestici e sostenere i membri più vulnerabili della comunità.

Parallelamente, il Ministero degli Interni finlandese ha pubblicato una nuova guida alle crisi, fornendo ai cittadini consigli su come prepararsi a lunghe interruzioni di corrente, interruzioni idriche, interruzioni delle telecomunicazioni, eventi meteorologici estremi e conflitti militari. Questa iniziativa mira a rafforzare la resilienza della popolazione finlandese di fronte a potenziali emergenze.

Anche altri paesi scandinavi, come la Norvegia e la Danimarca, entrambi membri della NATO, hanno recentemente distribuito guide aggiornate su come prepararsi a potenziali crisi. Queste iniziative riflettono una crescente consapevolezza della necessità di preparare la popolazione civile a eventuali situazioni di emergenza, in un contesto internazionale caratterizzato da instabilità e minacce alla sicurezza.

Le autorità svedesi hanno sottolineato l'importanza della coesione sociale e della responsabilità collettiva nella difesa dell'indipendenza e della democrazia del paese. "Per resistere a queste minacce, dobbiamo essere uniti e assumerci la responsabilità del nostro Paese. Se veniamo attaccati, tutti devono contribuire a difendere l'indipendenza della Svezia e la nostra democrazia. Costruiamo la resilienza ogni giorno, insieme", si legge in una dichiarazione sul sito web dell'MSB.

