Attacco alla base italiana UNIFIL in Libano: otto razzi colpiscono Shama senza causare feriti

La base italiana del contingente UNIFIL a Shama, nel sud del Libano, è stata colpita da otto razzi da 107 millimetri. I proiettili hanno raggiunto alcune aree all'aperto e il magazzino ricambi della base, fortunatamente senza causare feriti tra il personale militare. Cinque soldati italiani sono stati sottoposti a osservazione nell'infermeria della base, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha definito l'attacco "intollerabile" e ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati nelle missioni di pace.

L'esercito israeliano ha accusato Hezbollah di aver lanciato il razzo che ha colpito la postazione UNIFIL nella zona di Ramyeh, nel Libano meridionale, provocando danni alla struttura. Secondo le forze israeliane, il razzo sarebbe stato lanciato dalla zona di Deir Aames, uno dei tanti lanciati da Hezbollah verso Israele quella mattina.

Meloni ribadisce l'inaccettabilità dell'attacco a Unifil e difende la gestione migranti - Oggi, la premier Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento per affrontare alcune delle questioni più pressanti che l'Italia deve gestire. Tra queste, ha ribadito con forza la sua posizione sull'attacco contro la missione Unifil in Libano da parte delle forze armate israeliane.

Libano - Netanyahu: Via i caschi blu - Idf sfonda base Unifil - Meloni: Inaccettabile - Israele prosegue il suo conflitto in Libano e Netanyahu esorta l'ONU a ritirare i caschi blu dell'Unifil, accusandoli di essere scudi umani per Hezbollah. Meloni ha espresso la sua contrarietà agli attacchi contro i peacekeeper, mentre l'ONU ribadisce che questi attacchi violano il diritto internazionale.

Libano - i tunnel di Hezbollah a pochi metri dalla base Unifil - Una botola di ingresso a uno dei tunnel che portano alla rete sotterranea scavata da Hezbollah in Libano si trova a pochi metri dalla base della missione Onu. A mostrarla in Video sono i militari israeliani che da giorni assediano l'area presidiata dai 'caschi blu'.