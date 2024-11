Leif's Adventure arriva il 19 dicembre!

Dopo sette anni di sviluppo dedicato da parte di un singolo creatore, il gioco è pronto per essere lanciato su Nintendo Switch, PlayStation 5 e Steam.

Il publisher internazionale Mindscape e lo sviluppatore indipendente OneManOnMars Art & Games sono entusiasti di annunciare che Leif’s Adventure: Netherworld Hero sarà ufficialmente disponibile il 19 dicembre 2024 per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Steam.

Roman Fuhrer, il creatore dietro Leif’s Adventure, ha dedicato sette anni a questo progetto, realizzando ogni dettaglio con passione e dedizione. Animato dall’amore per la narrazione e dal desiderio di creare un mondo disegnato a mano, Roman ha dato vita a un’avventura indimenticabile, in cui l’amicizia e il coraggio sono al centro della scena.

"Dopo oltre sette anni di lavoro, annunciare finalmente una data di lancio sembra quasi surreale! Sono incredibilmente emozionato all’idea che la vera avventura stia per iniziare."

Roman Fuhrer, sviluppatore di Leif's Adventure: Netherworld Hero

Leif’s Adventure: Netherworld Hero è un’avventura d'azione cooperativa 2D, ispirata al folklore nordico, che celebra la forza dell’amicizia. Gioca da solo o insieme a un amico, alternando i ruoli di Leif e del suo fedele compagno Ghost, ognuno con abilità uniche. Difendi il villaggio di Hammerfall da un’oscura invasione, schiva trappole, risolvi enigmi, migliora il tuo equipaggiamento e sblocca nuove abilità per diventare l’eroe che il Netherworld non si aspettava.

I giocatori potranno esplorare livelli disegnati a mano, affrontare enormi boss segreti e collezionare potenti armi elementali, personalizzando il loro stile di combattimento con abilità e armi uniche.

Guarda il trailer di Leif’s Adventure: Netherworld Hero

Caratteristiche principali:

Esplorazione e avventura: Scopri sei regni unici ricchi di missioni secondarie, tesori nascosti e personaggi pittoreschi con storie coinvolgenti. Affronta creature temibili, boss segreti e nemici letali, utilizzando i talenti soprannaturali di Ghost insieme alle abilità fisiche di Leif.Gameplay cooperativo: Gioca in modalità cooperativa locale con un amico o passa in qualsiasi momento alla modalità giocatore singolo. Mentre Leif eccelle nel combattimento e nel movimento, Ghost può scovare aree segrete, attivare oggetti eterei e stordire i nemici.Ampie possibilità di equipaggiamento: Scegli tra un’ampia gamma di armi, come spade, martelli, asce e lance, ognuna dotata di abilità elementali uniche come fuoco, ghiaccio ed elettricità.Progressione delle abilità: Potenzia Leif con abilità speciali come l’attacco meteorite, l’attacco aereo e il lancio di armi. Migliora il martello iconico e aumenta la tua salute per affrontare sfide sempre più difficili.Grafica disegnata a mano: Immergiti in un mondo unico, ispirato al folklore nordico e realizzato con dettagli artistici disegnati a mano.

Preparati all'avventura!

Leif’s Adventure invita i giocatori a immergersi in una narrazione coinvolgente, dove il coraggio e l’amicizia brillano. Esplora vasti ambienti, risolvi enigmi e affronta epiche battaglie, mentre ti lasci affascinare dall’arte artigianale e dalle missioni emozionanti. Riusciranno Leif e Ghost a vincere le tenebre del Netherworld? Scoprilo il 19 dicembre.

Disponibilità sulle piattaforme

Mindscape lancerà Leif’s Adventure: Netherworld Hero il 19 dicembre su Nintendo Switch, PlayStation 5 e Steam, offrendo un’esperienza unica di gioco cooperativo e narrazione emozionante a un pubblico ampio.