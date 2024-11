Corsair iCUE LINK LX-R RGB: Luce e potenza per il tuo PC

CORSAIR ha presentato oggi le sue ventole con flusso di raffreddamento inverso LX-R RGB Series, che vanno a completare la linea di ventole a prestazioni elevate LX RGB e l’acclamato ecosistema iCUE LINK.

A dimostrazione che un'illuminazione straordinaria e un raffreddamento ad alte prestazioni non devono necessariamente escludersi a vicenda, la linea di ventole LX RGB ha ridefinito le aspettative degli utenti in fatto di ventole di raffreddamento per PC. La ventole della linea LX-R rispondono alla richiesta della nostra comunità di utenti di una ventola a flusso inverso, ideale nei sistemi con prese d'aria sul case o sul radiatore, in cui l'hub e i supporti tradizionali per ventole bloccherebbero l'illuminazione della ventola.

