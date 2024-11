EA SPORTS FC 25 | Pitch notes dedicate ai LIVE START POINTS

Segnaliamo le pitch notes dedicate ai Live Start Points, che entreranno più nel dettaglio su come i fan possono interagire con i LSP sia nella Carriera Giocatore che nella Carriera Manager. I Live Start Points sono un nuovo modo di vivere la Carriera Manager e quella Giocatore, che permettono di iniziare il proprio percorso a partire da eventi del mondo reale nei campionati di calcio europei della stagione 2024/2025. Saranno disponibili in FC 25 il 20 novembre. Qui di seguito i campionati che avranno a disposizione i Live Start Points: Premier League

LALIGA EA SPORTS

Serie A Enilive

Bundesliga

Ligue 1 McDonald’s

EFL Championship

Barclays Women’s Super League

Liga F

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Arkema Première Ligue

Al VIA IL FUTURO DEL FANDOM CALCISTICO CON EA SPORTS FC 25 - EA SPORTS FC™ 25 porta nuove modalità social di gioco con Rush, rinnova le basi tattiche con FC IQ e il calcio femminile arriva per la prima volta nella modalità Carriera Oggi, Electronic Arts invita i giocatori di tutto il mondo a sperimentare le innovazioni del gameplay e nuove esperienze social attraverso FC IQ e Rush con EA SPORTS FC™ 25, disponibile ora per PlayStation®5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch™.

EA SPORTS FC 25 Recensione - Oggi vi parlo di EA SPORTS FC 25. La serie si presenta con l'ambizione di ridefinire l'esperienza calcistica videoludica. Questo nuovo capitolo promette di offrire un gameplay più realistico e coinvolgente, grazie a una serie di innovazioni che riguardano sia la meccanica di gioco che la presentazione visiva.

EA SPORTS FC 25 - ACCESSO ANTICIPATO - Guardate come le star in copertina della EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition, Jude Bellingham, Aitana Bonmatí, David Beckham, Zinedine Zidane e Gianluigi Buffon si riuniscono per dare il via a una settimana ricca di annunci e aggiornamenti per FC 25 e FC Mobile.