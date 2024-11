Milan Games Week & Cartoomics - Funko protagonista

STAND E02 PADIGLIONE 9 DI FIERA MILANO RHO

FUNKO CELEBRA LA CULTURA POP A

MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS CON QUATTRO ESCLUSIVE

Funko propone quattro Funko Pop! acquistabili in esclusiva durante i tre giorni di manifestazione. Saranno presenti anche la linea di accessori e abbigliamento Loungefly e i Bitty Pop!, i micro collezionabili di Funko.

L’edizione 2024 di Milan Games Week & Cartoomics , l’appuntamento più atteso dagli appassionati di videogames, fumetti, cinema e giochi da tavolo, punta a riunire tutte le forme di espressione sotto un unico tetto, in una continua celebrazione del meglio della cultura pop. Funko , proprio per questo, non poteva mancare all’appuntamento.

Allo stand E02 padiglione 9 , Funko sarà protagonista grazie anche alle quattro esclusive che saranno acquistabili durante l’evento. Basterà recarsi a Fiera Milano Rho dal 22 al 24 novembre , per potersi accaparrare dei veri pezzi da collezione.

Lo stand presenterà a tutti i visitatori il meglio dell’offerta Funko a partire dagli inimitabili Funko Pop! , che negli anni hanno raffigurato una moltitudine di personaggi provenienti da qualsiasi media, i Bitty Pop! , la nuova dimensione del collezionismo, e Loungefly , il brand premium che permette di indossare il proprio fandom del cuore con orgoglio.

Saranno quattro le esclusive acquistabili durante i giorni della manifestazione. Due di queste arrivano direttamente dall’universo di One Piece: Buggy The Clown e General Franky . Rimanendo in tema manga, ci sarà spazio anche a Bleach , con una preziosa esclusiva di Ichigo Kurosaki . Spostandosi nel mondo delle serie tv cult, sarà possibile acquistare l’esclusiva dedicata al vampiro Spike , dal mondo di Buffy l’ammazzavampiri .

Insomma, viste le interessanti premesse, il padiglione 9 di Fiera Milano Rho sarà particolarmente frequentato. Non resta altro che iniziare il countdown in vista del 22 novembre!

