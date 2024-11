Incidente Alice Toniolli: querela del padre, tre indagati per lesioni gravi

Il 14 agosto 2024, durante il "Circuito dell'Assunta" a Ceneda di Vittorio Veneto, la giovane ciclista trentina Alice Toniolli, 19 anni, ha subito un grave incidente. Mentre gareggiava, ha perso il controllo della bicicletta, sbandando verso sinistra e impattando violentemente contro un muretto a bordo strada. L'incidente le ha causato un grave trauma cranico, lesioni al torace, una vertebra danneggiata e una frattura a una gamba. Trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è stata ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata.

Dopo dieci giorni in coma farmacologico, il 24 agosto Alice si è risvegliata, riconoscendo le persone e parlando. La notizia è stata comunicata dalla sua squadra, la GS Topgirl Fassa Bortolo, che ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto.

La Procura di Treviso ha avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità nell'organizzazione della gara.

L'inchiesta mira a verificare se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie, in particolare riguardo alla segnalazione del muretto contro cui Alice si è schiantata.

Le condizioni di Alice sono stabili, ma le lesioni riportate sono gravi e potrebbero avere conseguenze permanenti, influenzando la sua futura carriera ciclistica. Nonostante ciò, né lei né il padre, nominato suo curatore, hanno presentato denuncia. In assenza di una querela di parte, il procedimento penale è destinato all'archiviazione.

