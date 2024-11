Gigaciao arriva a Milan Games Week & Cartoomics

GIGACIAO ARRIVA A MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS CON OSPITI INCREDIBILI E TANTE NOVITÀ

Il Misterioso Papero del Giappone, i Tarocchi dei Videogiochi, Tutto un altro Lupo Alberto e altre imperdibili chicche! Ecco tutti gli eventi targati Gigaciao da non perdere a Milan Games Week & Cartoomics.

Ci siamo, Milan Games Week & Cartoomics è pronta ad aprire i battenti e Gigaciao non si farà certo trovare impreparata. La casa editrice indipendente, fondata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua, scende in campo con tanti fumetti e attività imperdibili. L’evento si terrà a Rho Fiera Milano da venerdì 22 a domenica 24 novembre, e lettori e lettrici, grandi e piccini, potranno trovare il Giga-stand nel padiglione 11 - F01. Qui saranno presenti, per GIGAntesche sessioni di firmacopie, tantissimi mitici autori e autrici! Sio, Dado, Fraffrog e Daw incontreranno i fan di ogni età tutti i giorni di fiera, Ckibe sabato 23 e domenica 24, Savuland venerdì 22 e Giacomo Bevilacqua sabato 23.

Durante i tre giorni di Milan Games Week & Cartoomics, lettori e lettrici potranno trovare super fumetti imperdibili! Il Misterioso Papero del Giappone di Daw si prende le luci della ribalta con oltre 200 pagine di ninja, lotte, samurai, azzuffate, assurdità e strani cartelli. Ma non solo: gli appassionati troveranno ad attenderli One Pizz Z, protagonista del Gigazine 17. Seguito del mitico One Pizz, pubblicato nel Gigazine 5, tornano a grande richiesta le avventure di Fufy e compagni, in un’imperdibile edizione GIGAdivertente! In questa valanga di novità, sarà disponibile anche il bundle GIGATESORO , che include il Gigazine con copertina variant, il tagliapizza, gli stickers e il segnalibro disegnato da Giacomo Bevilacqua. Inoltre, allo stand Gigaciao sarà possibile trovare anche Il Pianeta Pillola , Tutto un altro Lupo Alberto , Evviva che bello! - Lilla e A Panda piace CAPIRSI .

Non solo fumetti, spazio anche ad Arckade : i mitici Tarocchi dei Videogiochi di Ckibe ! Si tratta del primo progetto editoriale della streamer e artista CKibe, con un incredibile boxset da collezione che comprende 22 Arcani maggiori e 56 Arcani minori, pieni di citazioni al mondo dei videogame, colori e tanti ricordi.

Autori e autrici Gigaciao non saranno presenti solo allo stand, ma si potranno incontrare anche durante i tanti eventi che li vedono coinvolti, per un divertimento assicurato:

venerdì 22, dalle 17.30 alle 18.15, presso l’Hero Stage nel pad. 9, Daw presenta “Il Misterioso Papero del Giappone”;

sabato 23, dalle 13.30 alle 14.15, sul Central Stage nel pad. 13, Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua si sfideranno a Super Mario Bros Wonder e Mario Kart 8 Deluxe in GIGAMARIO.

sabato 23, dalle 17.00 alle 17.30, Sio, Dado e Fraffrog saranno i protagonisti del Nintendo Stage, nel pad. 11;

Sabato 23, dalle 18.30 alle 19.30, Sio sarà con Power Pizza Podcast sul Central Stage, pad. 13;

Domenica 24, dalle 17.30 alle 18.15, sull’Hero Stage nel pad. 9, Ckibe sarà la protagonista di Arckade, per parlare dei tarocchi che ha realizzato.

Appuntamento quindi a Milan Games Week & Cartoomics, dal 22 al 24 novembre, per divertirsi insieme a Gigaciao!

