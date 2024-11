GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE

Look North World, un pioneristico editore e studio videoludico UGC guidato da Alexander Seropian, fondatore di Bungie ed ex dirigente Disney, e Bandai Namco Entertainment Europe, annunciano il lancio di GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE tramite Unreal® Engine for Fortnite (UEFN). Il gioco è un'esperienza competitiva basata su squadre ora disponibile in Fortnite per i giocatori di tutto il mondo su qualsiasi piattaforma lo utilizzino.

Guarda il trailer di lancio diGUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE:

https://youtu.be/wLwp8UnHvVE

Ispirato alla nuova ed esplosiva serie animata di Netflix, "Gundam: Requiem for Vengeance",GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE consente a un massimo di 20 giocatori di scegliere la propria fazione tra Zeon o la Federazione Terrestre per poi affrontarsi in combattimento. All'inizio di una partita, i giocatori selezionano il proprio campo di battaglia e si schierano nelle rispettive basi per equipaggiarsi con il proprio arsenale preferito. L’obiettivo primario è affrontare un combattimento tattico per assicurarsi la preziosa energia del reattore MS. Alle fazioni viene assegnato un deposito in prossimità della loro base e altri depositi sono distribuiti nello scenario. I giocatori possono ottenere l'energia del reattore MS dai depositi. Le squadre devono collaborare in modo strategico per ottenere 200 unità di energia del reattore MS, che permetteranno di attivare il Mobile Suit rappresentativo della propria fazione, sia esso il Gundam EX o ZAKU II (Tipo non identificato) Solari, che avrà un effetto devastante sulle sorti della battaglia.

GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE porta la definitiva esperienza di Gundam ai giocatori di Fortnite, con la possibilità di accedere a un vasto arsenale di armi nell'armeria di ciascuna fazione per massimizzare il combattimento e l'eliminazione dei robot minimizzando ricerca, saccheggio ed esplorazione. Il gioco è stato sviluppato per offrire un'avvincente esperienza di combattimento, culminante con una coinvolgente visuale del cockpit in prima persona che trasmette l'emozione di pilotare direttamente un vero Gundam. I giocatori che si vendicano maggiormente dei propri nemici scaleranno le classifiche globali e potranno vincere dei model kit Vbucks e Gunpla di Gundam: Requiem for Vengeance, con le classifiche che sono azzerate ogni settimana.

"Look North World è specializzata nel creare esperienze interattive di qualità che si allineano con le tendenze attuali. Bandai Namco ha alzato l'asticella con Gundam: Requiem for Vengeance e abbiamo catturato tutto lo spirito della serie per creare un'esperienza in grado di portare i giocatori sul campo di battaglia. Un'esperienza disponibile gratuitamente in Fortnite, dove i veri gamer adorano già giocare. Scegliete la vostra fazione e ci vediamo nelle classifiche", ha dichiarato Alex Seropian, fondatore e CEO di Look North World.

"La serie di Gundam vanta i fan in assoluto più fedeli e vogliamo offrire loro nuove esperienze e intrattenimento. Siamo davvero lieti dell'accoglienza positiva riservata a Gundam: Requiem for Vengeance e siamo felici di poter consentire ai suoi fan di ricreare l'esperienza in Fornite con frenetici combattimenti tra fazioni inGUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE", ha dichiarato Karim Farghaly, Senior Vice President of corporate development di Bandai Namco Entertainment America Inc. "Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo creato collaborando con Look North World e non vediamo l'ora che i giocatori si affrontino nel campo di battaglia di Fortnite dedicato a Gundam."

GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE è disponibile inserendo il codice dell'isola nella modalità Creativa di Fortnite 7089-7797-5952

Come parte di un'iniziativa tuttora in corso per il Metaverso di GUNDAM,GUNDAM: REQUIEM FOR VENGEANCE RED VS BLUE è uno dei principali progetti basati sui contenuti generati dagli utenti che offre un'incredibile immersione nel mondo di Mobile Suit Gundam.